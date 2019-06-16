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希望30感恩健走／妻陪聽障夫 31個月分段環島

2019-06-16 00:05聯合報 記者林宋以情／新北報導

鄭禮遐（左）、武韻玲夫妻檔一路牽手行。 圖／希望基金會提供
鄭禮遐（左）、武韻玲夫妻檔一路牽手行。 圖／希望基金會提供
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如果可以，你會用什麼方式環島？開車、機車或單車環島？希望基金會二○一六年舉辦「希望卅感恩健走」，十九人耗時近兩年又七個月，以「分段」方式，徒步走完全台四十六站、一千一百一十一公里環島，兩對夫妻檔之一的鄭禮遐、武韻玲夫妻，一路扶持走完全程，鶼鰈情深令人動容。

健走環島二○一六年十一月十九日從聖約翰科技大學出發，順時針沿著台灣東部南行，隔年完成十二站，去年完成廿二站。

今年從彰化二水北上，最後一站從捷運紅樹林站走到兩年半前的起走點聖約翰科技大學，共計四千人次參與。

妻子武韻玲是路跑常客，為了健康帶丈夫鄭禮遐一起運動，最大收穫是發現台灣之美，除了風景還有人情味，「花東海岸線印象深刻，美到令人不想離開。每到一個地方，不認識的人都會幫我們加油，很感動。」

鄭禮遐走完全程後，打趣說是被妻子「趕鴨子上架」，他身體原先不好，平常中午兩點都是午覺時間，但妻子堅持一起健行，「她拖著我，走完午覺時間。沒想到自己體力這麼好。」

鄭禮遐有輕微聽障和平衡問題，他從原本步履蹣跚，三年後平穩走完全程，最深刻的體悟就是設定目標，用減法方式向前邁進，每完成五十公里、一百公里，隨著數字遞減，離目標也愈來愈近。

「人只要設定目標，就會發現有很大的潛力。」鄭禮遐表示當時設定目標就是「我要環島」，「從基隆開始走到高雄，走完一半，發現目標愈來愈近，持續下去就能走完，人生、工作也是如此。」

環島健走夫妻
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