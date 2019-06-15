聯邦盃／直落二擺平新加坡 中華隊重返亞大一級

2019-06-15 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



塔吉克首都杜尚貝舉行的2019聯邦盃女網賽亞大區第二級，中華隊15日將士用命，2：0擺平擁有三位職業女將的新加坡，以三戰全勝，連贏八場比賽，未失一盤佳績封后，並獲大會頒發冠軍獎牌，明年重返亞大區一級。

不像前兩役對手幾乎無人有WTA排名，四人年紀都還不到21歲的新加坡隊中，三人有WTA排名，儘管不是太高，仍在900名內，具有一定水準。許絜瑜首點單打只花46分鐘，以6比1、6比0輕取未滿18歲，排名832的林恩彤，本屆比賽三戰全勝，並且只失4局。許絜瑜說：「之前在聯邦盃苦吞五連敗，這次雖然三連勝，很高興，但對手實力有些差距，希望明年遇到較強的對手再贏回來。」

梁恩碩在第二點單打展開凌厲攻勢，兩盤曾分別取得4比0、5比0的大幅領先優勢，最後費時68分鐘，以6比4、6比2擊潰排名791的19歲女將佘詩怡，生涯聯邦盃戰績二戰全勝。梁恩碩賽後說，第一盤從4比0被追到5比4，主要是「腰轉不動」，因為昨天首戰時，因場地不規則彈跳，大腿肌肉有些被拉扯到。

新加坡對手佘詩怡面對台灣「小鋼炮」的底線左右強抽，顯得無招架之力，幾次破發都是因為梁恩碩的強攻失誤；她說梁恩碩的正拍掃過來，好像被坦克壓過，「我必須跑快點，不然會被打死。」由於勝負已定，雙打取消，尚未熱身的詹家姊妹也剛好不用浪費體力。

被困期間，塔吉克的14歲雙打小將Sharipova跑來詹詠然面前東問西問，原以為是粉絲見到偶像，原來不是這麼回事。因塔吉克國家窮困，資訊封閉，這位只帶一支球拍就來比聯邦盃的地主小將，竟然不認識曾高居世界雙打球后的詹詠然，還問大詹是不是職業選手，去過哪裡比賽，自己則說最想去澳洲比賽，詹詠然很有耐心地給她看澳洲公開賽照片，雙方聊了超過15分鐘。