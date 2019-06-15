射箭／複合弓世錦賽摘金 總教練林政賢：台灣世界第一

2019-06-15 19:30 中央社 記者龍柏安台北15日電



歷經大半年的空窗，中華複合弓女將沒有漏氣，在今年世界射箭錦標賽女團金牌戰，以229比224擊敗美國，拿下隊史相隔20年首金，總教練林政賢開心地說：「台灣世界第一。」

今年世錦賽複合弓女團，台灣派出亞運女團銅牌班底陳怡瑄、黃逸柔與陳麗如出征，順利摘金後，陳怡瑄強調：「這面金牌對我們來說意義非凡，除了這是相隔20年後再次奪金，也肯定了我們之前的努力沒有白費。」

陳怡瑄坦言，亞運女團鍍銅、混雙摘金，她當然也很興奮，畢竟參賽國僅限亞洲，「世錦賽是世界所有最強的國家都會參加，意義當然不同於亞運」；黃逸柔也說，這面金牌帶給她更多信心，「至少讓我們知道，跟過去2年相比，我們一直在進步」。

由於複合弓並非奧運項目，因此去年雅加達—巨港亞運結束後，複合弓代表隊也暫時解散，直到今年2月才重新歸隊展開集訓。

陳怡瑄坦言，當時一度很擔心未來該何去何從，所幸體育署願意再給她們集訓、比賽經費，「我很感謝這些長官，讓我們可以重新集訓、出國比賽，也希望台灣在複合弓的優勢，可以延續下去」。

黃逸柔也說，集訓解散後，大家的成績都有不同程度下滑，所幸開訓後找回手感，她也期盼台灣的企業射箭聯賽能把複合弓納入，「有了長期高強度比賽和訓練，才能把狀況維持在顛峰，而這面世錦賽女團金牌，簡直就是天降甘霖，希望能喚起更多人重視複合弓這項運動」。