親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

韓4次請楊秋興選高雄市 王金平：韓當初意願確實不高

運動筆記呼吸對運動的影響【新聞】週日泳渡澎湖灣 獨特開賽不從岸邊出發
健行筆記鼻頭角稜谷步道絕美山海步道台版小長城。鼻頭國小百合花盛開【日本】大阪最高峰：大和葛城山
NBA賽事懶人包 (6月14日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (6月14日)

射箭／複合弓世錦賽摘金 總教練林政賢：台灣世界第一

2019-06-15 19:30中央社 記者龍柏安台北15日電

歷經大半年的空窗，中華複合弓女將沒有漏氣，在今年世界射箭錦標賽女團金牌戰，以229比224擊敗美國，拿下隊史相隔20年首金，總教練林政賢開心地說：「台灣世界第一。」

今年世錦賽複合弓女團，台灣派出亞運女團銅牌班底陳怡瑄、黃逸柔與陳麗如出征，順利摘金後，陳怡瑄強調：「這面金牌對我們來說意義非凡，除了這是相隔20年後再次奪金，也肯定了我們之前的努力沒有白費。」

陳怡瑄坦言，亞運女團鍍銅、混雙摘金，她當然也很興奮，畢竟參賽國僅限亞洲，「世錦賽是世界所有最強的國家都會參加，意義當然不同於亞運」；黃逸柔也說，這面金牌帶給她更多信心，「至少讓我們知道，跟過去2年相比，我們一直在進步」。

由於複合弓並非奧運項目，因此去年雅加達—巨港亞運結束後，複合弓代表隊也暫時解散，直到今年2月才重新歸隊展開集訓。

陳怡瑄坦言，當時一度很擔心未來該何去何從，所幸體育署願意再給她們集訓、比賽經費，「我很感謝這些長官，讓我們可以重新集訓、出國比賽，也希望台灣在複合弓的優勢，可以延續下去」。

黃逸柔也說，集訓解散後，大家的成績都有不同程度下滑，所幸開訓後找回手感，她也期盼台灣的企業射箭聯賽能把複合弓納入，「有了長期高強度比賽和訓練，才能把狀況維持在顛峰，而這面世錦賽女團金牌，簡直就是天降甘霖，希望能喚起更多人重視複合弓這項運動」。

亞運世錦賽林政賢
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

桌球／日本桌球公開賽 林昀儒闖進男單4強

2019-06-15 16:45

高球／花蓮史上最盛大賽事 高協展現經營花東決心

2019-06-15 15:49

女足世界盃／英格蘭擊敗阿根廷搶先晉級 日本獲首勝小組第二

2019-06-15 14:37

美洲盃足賽／梅西再次領銜阿根廷 要甩亞軍悲情

2019-06-15 14:36

PGA╱美國公開賽第二輪手感更冷 伍茲自己都怒了

2019-06-15 14:27

PGA／美國高球公開賽 潘政琮俞俊安遭淘汰

2019-06-15 12:16

網球／詹詠然姊妹首度辦訓練營 下月19日圓山飯店球場

2019-06-15 12:15

游泳／泳渡澎湖灣 獨特開賽不從岸邊出發

2019-06-15 10:13

游泳／日月潭萬人泳渡6月25日起網路報名 改5人成隊

2019-06-15 00:00

網球／聯邦盃中華隊連過兩關 將與新加坡爭晉級門票

2019-06-14 20:06

游泳／泳渡澎湖灣周六上午鳴槍 鐵人警花初體驗

2019-06-14 18:23

PGA／俞俊安與潘政琮 共同角逐美國高球公開賽

2019-06-14 16:46

田徑／再擲84公尺30佳績 鄭兆村鑽石賽連兩站登頒獎台

2019-06-14 10:01

羽球／馬國李宗偉 「失信」退役

2019-06-14 01:13

射箭／中華女團 荷蘭世錦賽爭金

2019-06-14 01:07

秀姑巒溪二鐵 陳彥博等3強車拚

2019-06-14 01:00

網球／溫網兩屆冠軍 克薇歐娃草地又退賽

2019-06-13 21:54

射箭世錦賽／女團闖金牌戰 教頭：還有進步空間

2019-06-13 21:14
看更多

熱門文章

NBA／美媒拿自己諷刺甜瓜 林書豪呼籲外界收手

2019-06-15 15:35

NBA／擠下暴龍與勇士 湖人成下季冠軍最大熱門

2019-06-15 10:10

日職／王柏融4支1陽岱鋼交白卷 台將同場巨人贏球

2019-06-15 16:33

NBA／續留杜蘭特湯普森 勇士總管：傷勢非問題

2019-06-15 09:17

日職／王柏融致勝轟當英雄意義不同 秀日文總教練樂壞

2019-06-14 21:36

NBA／冠軍賽兩大主力重傷 柯爾：過去也罕見

2019-06-15 11:03

NBA／林書豪IG謝家人 以代表亞洲人奪冠為傲

2019-06-15 11:35

NBA／厄文傳可能簽約籃網 羅素恐難續留

2019-06-15 14:42

NBA／打保全恐遭起訴 暴龍總裁仍傳獲高薪挖角

2019-06-15 09:40

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

日職／致勝轟登英雄訪問 王柏融秀日文感謝球迷

2019-06-14 21:00

NBA／專擋3連霸 雷納德再次拿下MVP

2019-06-15 00:29

NBA／加盟首年即奪決賽MVP 雷納德史上第4人

2019-06-15 16:26

NBA／傾全國之力相挺 暴龍打破冠軍賽商品銷售紀錄

2019-06-15 11:24

NBA／拱雷納德當一哥 羅瑞老二哲學替暴龍捧冠

2019-06-15 16:44

NBA／勇士輸在傷兵 柯瑞相信會再起

2019-06-15 00:20

日職／王柏融連4戰有長打 陽岱鋼替補敲雙殺打

2019-06-15 16:44

日職／連兩戰當功臣 王柏融主場首轟

2019-06-15 00:35

MLB／王維中挨轟首度失分 好表現仍被教頭讚「驚喜」

2019-06-15 18:07

MLB／19年隊友 李維拉薦基特接棒全票名人堂

2019-06-15 06:48

NBA／總冠軍盃首航加拿大 籃球風氣看好

2019-06-15 00:24

MLB／歐提茲無辜被射？槍手：打錯人

2019-06-15 10:05

MLB／王維中挨轟 連6場無失分破功

2019-06-15 12:50

射箭／逆轉勝3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

2019-06-15 17:25

MLB／包爾斯接棒大谷敲完全打擊 史上第三次

2019-06-15 10:55

MLB／史丹頓、賈吉3A復健賽展開 洋基利多

2019-06-15 08:23

MiLB／曾仁和依計劃調整 最快7月小聯盟出賽

2019-06-15 06:30

中職／陳子豪致勝安4打點 兄弟擊敗悍將

2019-06-14 22:17

桌球／日本桌球公開賽 林昀儒闖進男單4強

2019-06-15 16:45

中職／龍隊自辦測試會大有收穫 至少推薦20人

2019-06-15 18:28

中職／陳俊秀滿貫砲 暴力猿17：8打退獅隊

2019-06-14 23:08

MLB／日本第一人 大谷翔平完全打擊

2019-06-15 00:32

PGA／美國高球公開賽 潘政琮俞俊安遭淘汰

2019-06-15 12:16

中職／首贏薪資仲裁 陳子豪致勝二壘打

2019-06-15 00:09

PGA╱美國公開賽第二輪手感更冷 伍茲自己都怒了

2019-06-15 14:27

MLB／今日戰績表 薛則送出10K助國民勝響尾蛇

2019-06-15 14:45

MLB／薛則飆10K奪勝 生涯三振衝到第27名

2019-06-15 11:19

美洲盃足賽／梅西再次領銜阿根廷 要甩亞軍悲情

2019-06-15 14:36

NBA／終結勇士 暴龍奪隊史首冠

2019-06-15 00:17

華南青少棒／台中逆轉勝 15日與新北爭B組勝部第一

2019-06-14 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top