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桌球／日本桌球公開賽 林昀儒闖進男單4強

2019-06-15 16:45中央社 台北15日電

小將林昀儒。 資料照(取自ITTF)
小將林昀儒。 資料照(取自ITTF)
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台灣「桌球神童」林昀儒今天在2019世界桌球巡迴賽白金系列賽的日本公開賽男單8強，以4比0橫掃巴西名將卡爾德拉諾（HugoCalderano）、挺進4強。

未滿18歲的林昀儒，目前世界排名20，已是台灣男子桌球排名最高的球員，他在日本公開賽一路過關斬將，也獲國際桌球總會（ITTF）官網撰文報導，認為林昀儒未來將是威脅中國在桌球統治地位的球員。

官網文章中指出，歸化日本的小將張本智和，多次被提及未來10年將是威脅中國在世界桌壇地位的超級新星，如今這個名單內得多加一人，就是台灣的桌球小將林昀儒。

林昀儒在這次日本公開賽淘汰賽首輪，先以4比3險勝南韓好手趙承敏（Cho Seungmin），接著16強以4比2擊敗世界排名第2的中國名將林高遠，震驚全球桌壇。

今天下午登場的男單8強賽，林昀儒以13比11、11比9、11比7、12比10、直落四橫掃世界第8的巴西卡爾德拉諾，挺進4強，這也是林昀儒生涯在白金系列賽的最佳成績。

林昀儒晉級4強後，下一場對手將是本屆賽會的大黑馬、中國新星孫聞，他在日本公開賽首輪以4比0淘汰世界排名第4的地主名將張本智和，爆出賽會最冷門，接著8強又以4比2淘汰世界排名第7的自家同胞梁靖崑，殺進4強。

日本公開賽 桌球林昀儒鄭怡靜4強止步

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，今天在2019桌球世界巡迴賽白金系列賽的日本公開賽混雙4強，以0比3不敵中國組合許昕與朱雨玲，4強止步。

林昀儒與鄭怡靜在世界桌球總會（ITTF）混雙排名高居全球第5，2019桌球世界巡迴賽白金系列賽的日本公開賽混雙4強，兩人之前才在中國公開賽與香港公開賽，演出「背靠背」奪冠，轉戰日本公開賽再次殺入4強，也打算挑戰3連冠的最佳紀錄。

可惜「黃金混雙」今天在4強遭遇強敵中國組合，沒能再譜驚奇，連續以6比11、7比11、4比11、連丟3局不敵許昕與朱雨玲，無緣決賽。

今年才配對合拍的林昀儒與鄭怡靜，今年參加6場國際公開賽，其中有5站都打進4強，僅合體的第一站匈牙利公開賽止步8強，接下來每一站全都闖進4強，且本季共收穫3座冠軍，兩人也肩負2020東京奧運中華隊奪牌希望。

桌球
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