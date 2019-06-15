親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記呼吸對運動的影響【新聞】週日泳渡澎湖灣 獨特開賽不從岸邊出發
健行筆記鼻頭角稜谷步道絕美山海步道台版小長城。鼻頭國小百合花盛開【日本】大阪最高峰：大和葛城山
NBA賽事懶人包 (6月14日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (6月14日)

高球／花蓮史上最盛大賽事 高協展現經營花東決心

2019-06-15 15:49聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華高協選訓委員會主委邱鳳玉親臨花蓮縣長盃 開幕典禮，勉勵選手球技品格兼備。圖／...
中華高協選訓委員會主委邱鳳玉親臨花蓮縣長盃 開幕典禮，勉勵選手球技品格兼備。圖／高協提供
分享
中華民國高爾夫協會為展現深根花東高球決心，14、15日在花蓮美崙球場展開為期兩天的高爾夫賽事，將縣長盃國中、小錦標賽，及全運會代表選拔賽融於一爐，合併辦理，共有超過200位選手參加，高協選訓會主任委員邱鳳玉親臨會場加油打氣，為花蓮縣高爾夫的基層扎根和競技提升打了一劑強心針。

賽事14日進行比桿賽第一輪，15日舉行比桿賽第二輪及社團組擊遠、擊準大賽，扎根與競技兼顧，推動高球的企圖面面俱到。經兩輪的較量，男子黃旭輝、黄啟明、李培基、廖哲明與女子王秀霞、江怡頻贏得全運會代表資格。

剛上任的花蓮縣高爾夫委員會總幹事楊昌斌表示，花蓮縣因為只有一座球場，且教練嚴重不足，致高球運動長期低迷，王政松理事長上任後，政策上廣納建言力求翻轉，並派遣種子教練前來傳遞教學經驗，基層受到鼓舞，已經為花蓮未來高爾夫運動的前景點燃明燈，只要時間一到，累積足夠能量，花蓮的高爾夫運動一定可以開花結果。他同時對花蓮美崙球場經理汪旋周推展高球第一、營利次之的經營理念表示感謝。

中華民國高爾夫協會理事長王政松自去年5月上任後，便積極投入大量資源在高爾夫基層扎根計劃上，對運動人才寶庫的花東地區，更是開疆拓土、擴大耕耘、培育人才三箭齊發。今年1月在花蓮縣辦理上第一個高爾夫訓練營、協助台東卑南國中成立高爾夫社團、參與縣長盃賽事等，在在展示中華高協扶植花東地區高球發展的具體行動。而剛上任不到半年的縣長徐榛蔚也對高爾夫運動大力支持，為雙方合力推展花蓮高球運動創造和諧良好的氛圍。

除了一般比桿賽之外，花蓮縣長盃也辦擊遠擊準大賽，基層扎根與競技强化並重。。圖／高...
除了一般比桿賽之外，花蓮縣長盃也辦擊遠擊準大賽，基層扎根與競技强化並重。。圖／高協提供
分享
有200多人參加花蓮縣長盃暨全運會代表選拔賽圖／高協提供
有200多人參加花蓮縣長盃暨全運會代表選拔賽圖／高協提供
分享

高爾夫全運會
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

女足世界盃／英格蘭擊敗阿根廷搶先晉級 日本獲首勝小組第二

2019-06-15 14:37

美洲盃足賽／梅西再次領銜阿根廷 要甩亞軍悲情

2019-06-15 14:36

PGA╱美國公開賽第二輪手感更冷 伍茲自己都怒了

2019-06-15 14:27

PGA／美國高球公開賽 潘政琮俞俊安遭淘汰

2019-06-15 12:16

網球／詹詠然姊妹首度辦訓練營 下月19日圓山飯店球場

2019-06-15 12:15

游泳／泳渡澎湖灣 獨特開賽不從岸邊出發

2019-06-15 10:13

游泳／日月潭萬人泳渡6月25日起網路報名 改5人成隊

2019-06-15 00:00

網球／聯邦盃中華隊連過兩關 將與新加坡爭晉級門票

2019-06-14 20:06

游泳／泳渡澎湖灣周六上午鳴槍 鐵人警花初體驗

2019-06-14 18:23

PGA／俞俊安與潘政琮 共同角逐美國高球公開賽

2019-06-14 16:46

田徑／再擲84公尺30佳績 鄭兆村鑽石賽連兩站登頒獎台

2019-06-14 10:01

羽球／馬國李宗偉 「失信」退役

2019-06-14 01:13

射箭／中華女團 荷蘭世錦賽爭金

2019-06-14 01:07

秀姑巒溪二鐵 陳彥博等3強車拚

2019-06-14 01:00

網球／溫網兩屆冠軍 克薇歐娃草地又退賽

2019-06-13 21:54

射箭世錦賽／女團闖金牌戰 教頭：還有進步空間

2019-06-13 21:14

網球／復出單打 墨瑞瞄準溫網後

2019-06-13 20:21

網球／詹家姊妹領銜 聯邦盃中華隊3:0退塔吉克

2019-06-13 19:31

射箭世錦賽／中華隊神射！4組合闖獎牌戰

2019-06-13 19:05

羽球／再練下去癌症恐復發 李宗偉忍痛作出退休決定

2019-06-13 18:43

羽球／大馬一哥李宗偉退役後 第一件事跟她有關

2019-06-13 18:09

射箭世錦賽／女力當道 中華娘子軍雙闖金牌戰

2019-06-13 17:33
看更多

熱門文章

日職／王柏融札榥巨蛋開轟成英雄 勝打助火腿5:4退巨人

2019-06-14 20:23

日職／王柏融第3轟出爐 單場4支3打擊率衝3成

2019-06-14 20:10

NBA／勇士三連霸失利 柯瑞：下一季定會重返決賽舞台

2019-06-14 16:16

NBA／擠下暴龍與勇士 湖人成下季冠軍最大熱門

2019-06-15 10:10

日職／巨人陽岱鋼終於替補守備 與王柏融同場競爭

2019-06-15 15:02

NBA／續留杜蘭特湯普森 勇士總管：傷勢非問題

2019-06-15 09:17

日職／王柏融致勝轟當英雄意義不同 秀日文總教練樂壞

2019-06-14 21:36

中職／史上首例 陳子豪贏了薪資仲裁月薪30萬

2019-06-14 16:45

NBA／林書豪IG謝家人 以代表亞洲人奪冠為傲

2019-06-15 11:35

NBA／打保全恐遭起訴 暴龍總裁仍傳獲高薪挖角

2019-06-15 09:40

日職／致勝轟登英雄訪問 王柏融秀日文感謝球迷

2019-06-14 21:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

NBA／冠軍賽兩大主力重傷 柯爾：過去也罕見

2019-06-15 11:03

NBA／專擋3連霸 雷納德再次拿下MVP

2019-06-15 00:29

NBA／勇士輸在傷兵 柯瑞相信會再起

2019-06-15 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top