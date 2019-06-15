高球／花蓮史上最盛大賽事 高協展現經營花東決心

2019-06-15 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華高協選訓委員會主委邱鳳玉親臨花蓮縣長盃 開幕典禮，勉勵選手球技品格兼備。圖／高協提供 分享 facebook 中華民國高爾夫協會為展現深根花東高球決心，14、15日在花蓮美崙球場展開為期兩天的高爾夫賽事，將縣長盃國中、小錦標賽，及全運會代表選拔賽融於一爐，合併辦理，共有超過200位選手參加，高協選訓會主任委員邱鳳玉親臨會場加油打氣，為花蓮縣高爾夫的基層扎根和競技提升打了一劑強心針。

賽事14日進行比桿賽第一輪，15日舉行比桿賽第二輪及社團組擊遠、擊準大賽，扎根與競技兼顧，推動高球的企圖面面俱到。經兩輪的較量，男子黃旭輝、黄啟明、李培基、廖哲明與女子王秀霞、江怡頻贏得全運會代表資格。

剛上任的花蓮縣高爾夫委員會總幹事楊昌斌表示，花蓮縣因為只有一座球場，且教練嚴重不足，致高球運動長期低迷，王政松理事長上任後，政策上廣納建言力求翻轉，並派遣種子教練前來傳遞教學經驗，基層受到鼓舞，已經為花蓮未來高爾夫運動的前景點燃明燈，只要時間一到，累積足夠能量，花蓮的高爾夫運動一定可以開花結果。他同時對花蓮美崙球場經理汪旋周推展高球第一、營利次之的經營理念表示感謝。