美洲盃足賽／梅西再次領銜阿根廷 要甩亞軍悲情

2019-06-15 14:36 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



梅西再次領銜阿根廷參加美洲盃。 世界日報 分享 facebook

2014世界盃、2015智利美洲盃、2016百年美洲盃，連續三年的亞軍讓梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷隊遺憾再遺憾，2019年美洲盃14日開踢，阿根廷將在15日首戰哥倫比亞隊，這次梅西能否揮別悲情？

這支阿根廷隊，梅西依然是核心，然而隊伍卻已經與去年世界盃時有很大不同，主教練換成了年輕的斯卡洛尼（Lionel Scaloni），伊瓜因（Gonzalo Higuain）等老將也都沒有入選，梅西的任務是率領一支全新的阿根廷隊。

在俄羅斯世界盃令人失望的表現，讓阿根廷隊進行大換血，當時隊伍中的23人，只有九人來到了巴西。

斯卡洛尼的這支阿根廷隊與前幾次參加美洲盃的隊伍相比更加「土生土長」，有更多來自阿根廷國內聯賽的球員。另外，這23人中有10人從未代表阿根廷隊參加正式國際大賽。

與俄羅斯世界盃時隊內教練與球員不和傳聞頻頻爆出的阿根廷隊不同，這支全新的阿根廷從訓練中就能看到輕鬆的氣氛。放下包袱，做好自己，也許能夠真正找回阿根廷足球的華麗。

在美洲盃前最後一場熱身賽中，阿根廷5：1大勝尼加拉瓜，雖然尼加拉瓜是一支弱旅，但無疑大勝給了新的阿根廷隊信心。阿圭羅（Sergio Aguero）就說：「我們只要團結一致，就有能力與任何隊伍對抗。」

梅開二度+錦上添花 巴西首戰得勝

另一方面，地主國巴西在開幕戰對上玻利維亞，靠著庫蒂尼奧（11號）梅開二度，埃弗頓也錦上添花，幫助巴西隊以3：0旗開得勝。