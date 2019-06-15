游泳／泳渡澎湖灣 獨特開賽不從岸邊出發

2019-06-15 10:13 運動筆記 台灣鐵人三項公司



2019 泳渡澎湖灣獨特開賽方式 帶您挑戰亞州最長海泳之一

一年一度的「泳渡澎湖灣」將於本周六（15）上午於風光明媚的觀音亭及澎湖灣海域盛大登場。「2019 泳渡澎湖灣」今年分為 5,000 公尺泳渡組、2,000 公尺挑戰組和 500 公尺體驗組，共計吸引近兩千人共襄盛舉，最特別的是5,000公尺泳渡組的選手們將改以搭船方式出發到大菓葉玄武岩前海域，並從船上一躍而下往終點觀音亭游去，台灣絕無僅有的開賽方式，將帶給選手們畢生難忘的海泳體驗。此外，泳渡活動特別選在花火節期間舉辦，讓參賽者不僅游得盡興，更能看盡美景！

分享 facebook 已經舉辦超過 10 年以上的「泳渡澎湖灣」是澎湖老字號的泳渡賽事（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

「泳渡澎湖灣」每年都會吸引大批喜愛游泳的民眾們共襄盛舉（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

活動當日除了有泳渡賽事之外，現場更有設置園遊會，各個攤位上都提供在地的菊島風味美食：黑妞食品堅果糕、赤崁阿麗炸丁香、風船章魚燒、緝馬灣花枝系列、風茹茶、仙人掌冰淇淋、嚐鮮包子、福滿堂擔仔麵、滷味、縣農會白膜花生、炸蕃薯紫菜、阿民臭豆腐、阿利師豆乳雞、澎湖風味煎餅、郝老大小籠包、墨西哥塔餅、豪記水果還有澎湖伯的三明治、魚子醬和干貝醬等等，包山（風味菜）包海（海鮮）的在地美食，每樣都令人食指大動。

記者會上由洪總幹事帶領商家一齊展示特色地方美食（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

本次活動亦邀請到「最美鐵人警花」謝伯韶共襄盛舉，將參與 5,000 公尺泳渡組的挑戰。謝伯韶目前任職於北市刑事鑑識中心，是鐵人三項界的小天后，更曾在「第 17 屆世界警察消防運動會」海泳項目奪下銀牌。對於此次受邀擔任「2019 泳渡澎湖灣」活動大使，她表示不用出國就能享有國際級的澎湖賽道，加上澎湖既有的美景與花火節，對於熱愛運動的人而言是一大福音！

「最美鐵人警花」謝伯韶將擔任今年泳渡澎湖灣的活動大使（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

副縣長許智富在記者會表示：「17 年前首屆泳渡澎湖灣就是由現任縣長賴峰偉一手催生的，現在也能為澎湖的經典觀光品牌。」隨後，他更在記者會公布「2019 泳渡澎湖灣」的特別嘉賓就是前總統馬英九，馬總統在賽事當天也將和所有的選手們在最美海灣一齊同樂。

副縣長許智富在記者會公布前總統馬英九也會一起來參與「2019 泳渡澎湖灣」（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

「泳渡澎湖灣」是澎湖的年度大事迄今已 17 個年頭，除了宣揚澎湖廣大海洋的文化內涵，推廣全民體育運動，還能透過活動呈現當地特有的人文風貌，凝聚澎湖鄉親參與感和榮譽感，共同創造一健康、熱情、活力開朗的新形象，配合澎湖國際海上花火節和相關活動，一起為澎湖觀光事業帶來新的契機。

副縣長許智富（中）、副議長陳雙全（右二）、教育處長謝國村（右一）、台灣鐵人公司董事長林澤浩（左一）和活動大使謝伯韶（左二）合照（圖片來源：台灣鐵人三項公司）

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