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網球／聯邦盃中華隊連過兩關 將與新加坡爭晉級門票

2019-06-14 20:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

梁恩碩聯邦盃初體驗上演逆轉秀。圖／四維體育推廣教育基金會提供
梁恩碩聯邦盃初體驗上演逆轉秀。圖／四維體育推廣教育基金會提供
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昨天中華隊在2019聯邦盃女網賽亞大區第二級首戰以直落三輕取地主塔吉克，今天再戰菲律賓同樣連勝3點，取得A組第一位置，明天將與B組第一的新加坡爭奪明年晉級亞大區一級門票。

第一點中華隊同樣派出許絜瑜，迎戰菲、德混血，目前兼職當模特兒的Katharina Lehnert，最終耗時76分鐘，以6：1、6：2取勝，為中華隊先下一城。

展開生涯聯邦盃處女秀的梁恩碩，在第二點單打面對菲律賓的Marian Jade Capadocia，首盤梁恩碩從0：3落後劣勢起展開反攻，並在4：5落後時救回兩個盤末點，將戰線逼至「搶七」決勝局，在決勝局以7：5逆轉拿下。次盤梁恩碩同樣從3：5落後連下4局，最終就以7：6（7：5）、7：5過關。

已經確定取勝的中華隊，第三點雙打仍靠著「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴以6：3、6：0擊敗菲律賓組合，中華隊以3：0連過兩關，取得分組第一位置，明天將與新加坡爭晉級亞大區一級門票。

梁恩碩母親夏碧霙指出，後來居上是梁恩碩最擅長的打法，一開始失誤過多，加上球拍磅數有些跑掉，所以大部分時間都是落後，而對手剛好又喜歡打平擊又快速的球，因此兩盤都打的有些吃力。梁恩碩賽後說：「雖然兩盤都曾落後，但我完全沒有緊張，只是把平常的訓練發揮出來。」

本屆聯邦盃亞大區二級共有13隊參加，分成兩個城市舉行，杜尚貝有6隊，另外7隊19日起在吉隆坡開打，兩地冠軍可於明年晉級亞大區一級。

梁恩碩中華隊詹皓晴
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