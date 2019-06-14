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PGA／俞俊安與潘政琮 共同角逐美國高球公開賽

2019-06-14 16:46聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

俞俊安(右)與潘政琮(左)，合體參加今年美國高球公開賽。(照片／摘自俞俊安臉書)
俞俊安(右)與潘政琮(左)，合體參加今年美國高球公開賽。(照片／摘自俞俊安臉書)
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世界業餘第5、排名攀上史上新高的我國業餘高球好手俞俊安，今日角逐2019美國高球公開賽，這是2014年他和潘政琮摘下仁川亞運男子團體金牌後，兩人第一次代表台灣在國際高球賽事合體，也是美國公開賽33年來第一次有兩位台灣選手參賽，成了華人高球圈的頭等盛事。

俞俊安今年1月11日在澳洲業餘高球名人賽獲得冠軍，而取得參賽權。他近況正好，5月連兩場大賽均名列前三。先是15日在NCAA史丹佛區賽事以203桿並列第2，接著29日在NCAA第一級高球錦標賽，以285桿贏得季軍，積分大進補，在亞洲僅落後排名第3的日本選手金谷拓實，高居第5。

俞俊安當地時間早上6:56分開球，首輪打出74桿(+3)，共抓4隻小鳥、5次柏忌、1次雙柏忌，前9洞雖有雙柏忌，但也抓3隻小鳥，損益平衡，平標準桿35桿。惜後9洞打了39桿，致成績下滑，並列101。潘政琮8:35分開球，以80桿(+9)作收。

2019美國高球公開賽13日至16日在加州圓石灘舉行，首輪J.Rose以65桿領先群雄。

俞俊安去年也曾參賽，今年舊地重遊。他表示，第二次參加美國公開賽，對球場比較熟悉，希望能締造佳績。潘政琮透露他今年第五次參賽，他說球道比以前寬，開球變得重要，把自己放在對的位置也很重要。「未來幾天天氣好，氣溫下降，果嶺會愈來愈硬。」他認為，果嶺表面維持得宜，長草也長，極具挑戰性。「因為是大賽，難度相對提高，犯錯時要打得更有耐心，所以第二桿要精準，盡量打到果嶺中間，成績才會好。」

共有156人角逐今年第119屆美國高球公開賽，其中15人為業餘選手，亞洲的台日韓中四地共有10人參賽，除我國2人，日本4人最多，韓國3人居次，中國大陸參賽選手為李昊桐一人。

韓國澳洲

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