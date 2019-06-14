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田徑／再擲84公尺30佳績 鄭兆村鑽石賽連兩站登頒獎台

2019-06-14 10:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鄭兆村在挪威奧斯陸鑽石聯賽以84公尺30成績摘銅。圖／鄭兆村提供
鄭兆村在挪威奧斯陸鑽石聯賽以84公尺30成績摘銅。圖／鄭兆村提供
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日前已在國際田總鑽石聯賽上海站拿下東京奧運參賽門票的亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今天在挪威奧斯陸繼續參賽，最終他再以84公尺30的佳績拿下銅牌，連續兩站賽事都站上頒獎台，且目前鑽石聯賽積分也高居第二名。

鄭兆村上月在鑽石聯賽上海站擲出87公尺12的佳績摘銀，不僅成為我國史上首位在鑽石聯賽奪牌的選手，還一舉跨越東京奧運參賽標準85公尺，成為國內首位取得東奧門票的田徑選手，隨後他又在台灣國際田徑公開賽中擲出86公尺10的佳基，展現絕佳狀態。

而上周他則飛往瑞典進行移訓，並在今天參加在奧斯陸舉行的鑽石聯賽賽事，同場競技的包括三名生涯最佳成績都在90公尺以上的德國好手，其中包括上一站擊敗鄭兆村摘金的霍夫曼（Andreas Hofmann）。

最終鄭兆村擲出84公尺30拿下銅牌，僅次於德國維特爾（Johannes Vetter）85公尺27、愛沙尼亞科特（Magnus Kirt）84公尺74，而霍夫曼則是以82公尺92排名第四名。

鄭兆村在今天的6次試擲中，除了第5擲失敗外，其他5擲成績都在80公尺以上，表現相當穩定，而連兩站鑽石聯賽都站上頒獎台，也讓鄭兆村目前在鑽石聯賽的積分追上霍夫曼，不過由於霍夫曼上海站摘金，鄭兆村暫居第2名，接下來他還將在芬蘭與瑞典出賽，並於7月12日在摩洛哥繼續挑戰鑽石聯賽賽事。

鄭兆村田徑

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