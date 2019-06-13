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網球／溫網兩屆冠軍 克薇歐娃草地又退賽

2019-06-13 21:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

法網已經因手傷未癒退賽，拿過兩座溫布頓冠軍的捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）又宣布退出伯明罕女網賽，挑戰3連霸提前夢碎，也讓溫布頓出賽再添變數。

29歲的克娃目前世界排名第5，她曾在2011年14高捧溫布頓金盃，但今年迎接大賽前卻遇手傷困擾，她在推特上遺憾宣布退出伯明罕女網賽決定，「很不幸的，伯明罕還太快了，我很認真訓練，希望能盡快回歸，我會用進一切可能通往溫布頓。」

伯明罕女網賽除是溫布頓熱身賽，對克娃還有不同意義，她2016年底在家遇歹徒襲擊傷了慣用的左手，復出後拿下的第一座金盃就是在這項比賽，去年再拍下地主「一姊」孔塔（Johanna Konta）完成衛冕，「伯明罕有我最棒的回憶，這是我復出後贏得第一冠的地方，在這兒永遠有最棒的表現，希望明年能再見到這裡美麗的草地球場。」

克娃雖退出，她的同胞普莉絲可娃（Karolina Pliskova）和美國名將大威廉絲（Venus Williams）都領到外卡參賽，這更是38歲的大威首度到伯明罕挑戰金盃，過往她也只在1997年、98年和2011年才參與這項賽事，當時比賽是在伊斯特本舉行。

普莉絲卡娃目前世界排名第3，她參賽後也加入日本「世界球后」大坂直美和法網奪冠後排名來到生涯新高第2位的澳洲女將芭蒂（Ashleigh Barty）行列，成為賽事首度集合世界前3好手。

伯明罕女網賽將於15日開戰。

溫布頓大威廉絲法網
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