射箭世錦賽／女團闖金牌戰 教頭：還有進步空間

2019-06-13 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華反曲弓女團射進世錦賽金牌戰。圖／倪大智提供 分享 facebook 中華射箭隊在荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽頻傳捷報，反曲弓男團和女團昨天都射下東京奧運3張「滿額」門票，女團今天再連過兩關射進16日舉行的金牌戰，教練倪大智表示，再來最大目標就是東京奧運，相向女將還有進步空間，朝奧運獎牌甚至是金牌邁進。

中華反曲弓女團由3名成員「雷母」雷千瑩、譚雅婷和彭家楙近年國際賽戰績穩定，其中雷千瑩和譚雅婷也是上屆里約奧運銅牌班底，倪大智說：「本來就有設定（東奧滿額）目標，近年我們也都維持在世界前三，最近準備也有到位，每局都有55、56分，這次希望單局都能56分以上，最差也要有55分。」

昨天最關鍵的8強決定戰，中華女將3局分別是57、55和55分，前兩局都是以1分差險勝法國隊，最終以6：0順利出線。

倪大智提到，法國選手的穩定性沒中華隊好，「對方前兩趟也不錯，我們也有在成績內，第三局她們失誤箭就比較多。」法國第三局只拿49分，還出現一支7分箭。

不同於上屆里約奧運，中華女團兩個月前才拿到滿額席位，今年提前完成設定，倪大智表示，接續就是要為東奧好好調整，「還有進步空間，每局希望都能增加至少1分，奧運要奪牌或奪金，比較有機會。」

反曲弓男團昨天靠「加射」也射下法國隊，略為驚險的拿到東奧滿額門票，只是今天8強賽0：6敗給印度隊，無緣闖獎牌戰。

反曲弓男團教練劉展明提到，現在選手臨場和抗壓性都不錯，世錦賽後會先兵分兩路，魏均珩和湯智鈞先準備7月3日開幕的拿坡里世大運，接續再合體為東奧準備。

中華複合弓射箭隊今天也有好成績，女團一路射進金牌戰，陳怡瑄／陳界綸搭檔的混雙也射進銅牌戰，台灣時間今天晚上9點15分登場的個人賽還有機會增加獎牌賽席位。