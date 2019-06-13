網球／復出單打 墨瑞瞄準溫網後

2019-06-13 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



墨瑞。 路透 分享 facebook 1月動髖部手術的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），溫布頓可能趕不上單打復出，但他希望本季就能重返單打戰場，或許還能趕上8月的美網。

墨瑞下周的皇后草地賽將和西班牙好手洛培茲（Feliciano Lopez）搭檔雙打，32歲的他表示在單打回歸前，還有很多工作要做，「現在只是一小步而已。」

「我感覺很好，幾乎沒有疼痛，也很享受訓練和練習，每段時間都在進步。」墨瑞表示，儘管復健狀況不錯，但他不認為來得及在溫布頓單打復出，「某些階段，或許還會停滯一下才能開始，我希望今年就可以打單打。」

不過墨瑞也提到，他對於設定時間點沒有太大興趣，現在的自己感覺很快樂，「所以我不需要溫布頓後打單打，或是美網就打，就是享受現在，如果可以會很棒，但我不認為這會是問題，我想還需要一些時間。」

他澳網首輪落敗後就再沒出賽紀錄，之後動了金屬髖關節手術，儘管美國雙打名將布萊恩（Bob Bryan）動了相同手術並成功在5個月後復出，目前仍沒有單打選手動過同樣手術再回歸戰場紀錄。

墨瑞3周前就有進行些單打練習，但仍不想操之過急，加強單打的時間點仍落在7月溫布頓之後；他也透露，和洛培茲搭檔雙打前，他也有和專門打雙打的哥哥傑米‧墨瑞（Jamie Murray）聊過，「我和他說，我還不確定能不能打，我也不想讓他比賽前兩分鐘才失望少了搭檔。」

他也詢問一些選手合拍意願，「但再一次要說，承諾上場對我來說是很困難的。」不過他有可能和哥哥在11月台維斯盃為英國隊攜手，「如果我狀況允許，我當然會享受比賽。」