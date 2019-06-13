網球／詹家姊妹領銜 聯邦盃中華隊3:0退塔吉克

2019-06-13 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹詠然（左）與詹皓晴結束法網後飛往塔吉克參加聯邦盃。圖／四維體育推廣教育基金會提供 分享 facebook 2019聯邦盃女網賽亞大區第二級賽事，中華隊首戰迎戰陣中全是青少年選手的地主塔吉克隊，只讓對手在3點中拿下4局，以3：0橫掃對手，明天將迎戰菲律賓隊。

第一點單打中華隊派出許絜瑜迎戰臨時替補上陣的Diana Ivanikhina，只花38分鐘就以兩個6：0取勝，第二點的李亞軒再以6：0、6：2拍落再3天要過18歲生日的Anastasiva Tursunova；第三點雙打則由詹詠然、詹皓晴披掛上陣，「詹家姊妹」以兩個6：1輕取Tamanno Sharipova／Diana Ivanikhina，以3：0取勝。

剛結束法網賽事的「詹家姊妹」，直接從巴黎飛往塔吉克與中華隊會合，這也是姐妹倆暌違三年後，再度參加聯邦盃，面對年僅14、15歲的對手，兩盤中各被對手拿下1局，其中第二盤0：5時，趁著詹詠然出現兩記雙發失誤，連贏4分而破發成功。

詹詠然表示，杜尚貝雖然很乾燥，但主要是氣溫比巴黎高出許多，比賽時太陽就在頭上，「那個發球局我拋球後，球都看不到，只看到太陽，所以被破發。」中華隊領隊楊蔚萌原本認為詹家姊妹看到對手是小朋友，所以手下留情，但詹皓請說：「其實沒有，是球速過慢，我們無法施力。」

事實上這場比賽開打前就有狀況發生，原本塔吉克第一點單打要派出16歲的Nargizakhon Yakhyaeva出賽，不料開賽時人卻失聯未現身，教練、父親打遍電話都找不到人，中華隊原可以不戰而勝，隊長翁宜寧為了練兵同意對手換人，塔吉克緊急換上負責雙打的15歲小將Ivanikhina，不過她連掉12局落敗。