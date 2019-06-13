射箭世錦賽／中華隊神射！4組合闖獎牌戰

2019-06-13 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華女子射箭隊 擷圖自推特 分享 facebook 中華射箭隊在荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽頻傳捷報，昨天反曲弓男團和女團各射下東京奧運3張「滿額」門票，今天反曲弓女團和複合弓女團再雙雙拿到金牌戰門票，兩組混雙也射進銅牌戰，深夜進行的個人賽還有機會預約獎牌戰席位。

世錦賽攸關東京奧運資格，反曲弓前8名就可取得東奧滿額席位，中華隊男團和女團昨天都射倒法國隊，完成最大任務，今天男團8強賽雖遇大風影響，0：6敗給印度隊，無緣闖獎牌戰，但唯一有奧運資歷的男將成員魏均珩強調，大家都已盡力，「不管結果如何，我覺得大家一起努力的感覺最棒！」

由「雷母」雷千瑩、譚雅婷和彭家楙組成的反曲弓女團，8強賽先以6：0輕取白俄羅斯，4強賽再以5：1撂倒第2種子大陸隊，台灣時間16日的下午4點25分將和傳統強權南韓隊爭金。

陳怡瑄、陳麗如和黃逸柔組成的複合弓中華隊女團，8強賽則是以226：223射下頭號種子哥倫比亞隊，4強賽再以225：222擊敗土耳其隊，台灣時間15日的下午4點25分的金牌戰將碰美國隊。

接續登場的混雙賽，中華反曲弓混雙由「師徒檔」雷千瑩／湯智鈞搭檔，兩人16強賽6：0射下德國隊、8強賽以同樣分數輕取日本隊，4強賽雖以1：5不敵地主荷蘭組合，仍打進台灣時間16日晚上8點舉行的銅牌戰，對手是法國隊。

中華複合弓混雙同樣是連過兩關，陳怡瑄／陳界綸16強以156：153勝土耳其隊，8強賽再以156：153勝荷蘭，但4強賽154：156不敵法國，台灣時間15日晚上8點的銅牌戰將和哥倫比亞對決。

今天還將進行個人賽淘汰賽，複合弓獎牌賽都是15日舉行、反曲弓獎牌賽16日登場。