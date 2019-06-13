親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記2019尼泊爾EBC健行-4：Namche Bazar新竹芎林沙坑山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

羽球／再練下去癌症恐復發 李宗偉忍痛作出退休決定

2019-06-13 18:43聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

羽壇四大天王之一的馬來西亞羽球好手李宗偉，今天中午在大馬羽球協會的陪同下召開記者會正式宣布封拍，結束長達19年的選手生涯，而他結束記者會後也透過社群軟體再與大家告別，他表示自己雖然離開了羽球賽場，但會帶著外界的祝福，繼續前往下一段更精采的人生。

去年李宗偉驚傳罹患鼻咽癌後，就不時有他退休的傳聞，雖然他治療效果不錯，也有他重回訓練場上的消息，不過他仍在今天召開記者會，流淚對外宣布自己封拍的消息。

結束記者會後李宗偉下午在臉書及微博上寫下一封中英文的感人長信，再度向外界告別，「幾經掙扎我最終選擇掛拍，為我近20年在馬來西亞國家隊的羽球職業生涯畫上句點。」

之前抗癌成功後，李宗偉再度重回訓練場上，經過幾天強度較低的訓練後，原希望醫生可以提高他的訓練強度，卻遭遇重大打擊，「經過檢查，醫生搖頭告訴我，如果繼續訓練下去，恐怕會面臨復發的風險。」也因此他不得不做出退休的決定。

他寫道，如果情況允許，自己也想第五次站在奧運的賽場上，實現未完成的金牌夢，如果身體允許，也想乘載著國人的寄望，披著國旗繼續前進，如果可以，也想和大陸好手林丹再戰一場，「但，人生沒有如果。」

李宗偉表示，放下球拍是不容易的決定，自己心中充滿著不捨，但決定好了就好了，他也感謝教練、隊友、大馬羽協及一路上支持、看他打球的人，「謝謝你們，這一路上因為有你們，我才能是我。」

退下球員身分，李宗偉除了好好休息外，還要實現與老婆的承諾，帶老婆去度蜜月，最後他寫道：「各位朋友，這一站我就先下車了，希望帶著你們的祝福，繼續前往下一段更精采的人生路。」

而在李宗偉宣布退役後，亦敵亦友的林丹也在微博上發文，送上歌曲同時寫下「獨自上場沒人陪我了」，李宗偉也向他的對手們做出回應，「致我的好對手林丹、陶菲克、蓋德（Peter Gade）、李炫一，謝謝你們與我一起完成許多偉大對決，我想我們的時代就要這樣畫下句點。」同時他也希望下一代的好手如桃田賢斗、安賽龍、石宇奇等人能扛起重擔，讓全世界都明白羽球是世上最棒的運動。

羽球
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52

羽球／大馬一哥李宗偉退役後 第一件事跟她有關

2019-06-13 18:09

射箭世錦賽／女力當道 中華娘子軍雙闖金牌戰

2019-06-13 17:33

女足世界盃╱勝泰國13進球嗨過頭 美國隊惹議

2019-06-13 15:19

PGA／伍茲再戰圓石灘 拚美國公開賽第4冠

2019-06-13 15:17

羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

射擊／再戰世大運 劉宛渝拚雙金

2019-06-12 23:45

射箭／目標東奧！反曲弓男女團射下門票

2019-06-12 23:43

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

射擊／拚連3屆奧運 余艾玟世大運當考試

2019-06-12 22:17

高球／王政松頒發國家隊證書 8人赴美受伍茲前教練指導

2019-06-12 21:19

網球／法網搶採訪室事件融冰 汀恩邀小威打混雙

2019-06-12 21:04

高球／美國公開賽一起拚 潘政琮、俞俊安創33年紀錄

2019-06-12 20:27

網球／法網空前12冠 納達爾：曾想提前關機

2019-06-12 20:01

射擊／拿坡里世大運前 林穎欣手傷來亂

2019-06-12 19:15

射擊／備戰拿坡里世大運 飛靶瞄準兩金

2019-06-12 18:31

女足世界杯╱摩根單場5球 美國13:0歷史性勝泰國

2019-06-12 15:37

富比世全球高收入運動員 梅西遠勝C羅排第一

2019-06-12 15:25

籃球／2019FIBA高雄3x3挑戰賽 總獎金破300萬

2019-06-12 15:15

羽球／麟洋配「甜蜜期」 為定情賽站台

2019-06-11 23:46

網球／3大天王難撼動 貝克：年輕世代該跳出來

2019-06-11 21:47

網球／法網亞軍歸國 捷克新星喜收百朵玫瑰

2019-06-11 21:14
看更多

熱門文章

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

12強賽／中華教練團名單出爐 王建民當牛棚教練

2019-06-13 13:19

日職／王柏融次打席遭到三振 火腿1:1追平廣島

2019-06-13 18:12

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52

NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51

中職／王鴻程近身球爆衝突 獅象兩度清板凳

2019-06-12 22:48

NBA／G6迎甲骨文球場最終戰 勇士下季將調整隊徽

2019-06-13 11:16

NBA／季後賽開啟飆分模式 雷納德有望挑戰歷史第1

2019-06-13 10:38

NBA／重傷之際不忘安慰媽媽 杜蘭特母：他要我別哭

2019-06-13 12:18

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

日職／王柏融連5場安打 追平個人最佳紀錄

2019-06-12 20:12

NBA／KD傷阿基里斯腱 卡珍斯、小布都是過來人

2019-06-13 15:45

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

NBA／波總桃李滿天下 馬刺助教人員異動

2019-06-13 11:40

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

NBA／伊巴卡透露杜蘭特老是掉鞋 提高腳傷風險

2019-06-13 16:19

NBA／球迷騷擾家人 柯瑞：很愚蠢

2019-06-13 14:59

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

中職／對獅叫囂惹事端 王鴻程臉書發表長文致歉

2019-06-13 13:49

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

中職／味全龍主動 將爭取天母做主場

2019-06-13 15:42

NBA／為美國出征世界盃？湯普森、卡珍斯可能不打

2019-06-13 15:47

日職／對決廣島王牌 王柏融再度敲安

2019-06-12 23:36

羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08

日職／郭俊麟投4局失4分下場敗投候選 被陽岱鋼敲二壘打

2019-06-13 18:24

中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-12 23:59

中職／張閔勛終於重返一軍 洪一中鼓勵別放棄蹲捕

2019-06-12 19:22

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top