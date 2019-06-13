羽球／再練下去癌症恐復發 李宗偉忍痛作出退休決定

2019-06-13 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



羽壇四大天王之一的馬來西亞羽球好手李宗偉，今天中午在大馬羽球協會的陪同下召開記者會正式宣布封拍，結束長達19年的選手生涯，而他結束記者會後也透過社群軟體再與大家告別，他表示自己雖然離開了羽球賽場，但會帶著外界的祝福，繼續前往下一段更精采的人生。

去年李宗偉驚傳罹患鼻咽癌後，就不時有他退休的傳聞，雖然他治療效果不錯，也有他重回訓練場上的消息，不過他仍在今天召開記者會，流淚對外宣布自己封拍的消息。

結束記者會後李宗偉下午在臉書及微博上寫下一封中英文的感人長信，再度向外界告別，「幾經掙扎我最終選擇掛拍，為我近20年在馬來西亞國家隊的羽球職業生涯畫上句點。」

之前抗癌成功後，李宗偉再度重回訓練場上，經過幾天強度較低的訓練後，原希望醫生可以提高他的訓練強度，卻遭遇重大打擊，「經過檢查，醫生搖頭告訴我，如果繼續訓練下去，恐怕會面臨復發的風險。」也因此他不得不做出退休的決定。

他寫道，如果情況允許，自己也想第五次站在奧運的賽場上，實現未完成的金牌夢，如果身體允許，也想乘載著國人的寄望，披著國旗繼續前進，如果可以，也想和大陸好手林丹再戰一場，「但，人生沒有如果。」

李宗偉表示，放下球拍是不容易的決定，自己心中充滿著不捨，但決定好了就好了，他也感謝教練、隊友、大馬羽協及一路上支持、看他打球的人，「謝謝你們，這一路上因為有你們，我才能是我。」

退下球員身分，李宗偉除了好好休息外，還要實現與老婆的承諾，帶老婆去度蜜月，最後他寫道：「各位朋友，這一站我就先下車了，希望帶著你們的祝福，繼續前往下一段更精采的人生路。」

而在李宗偉宣布退役後，亦敵亦友的林丹也在微博上發文，送上歌曲同時寫下「獨自上場沒人陪我了」，李宗偉也向他的對手們做出回應，「致我的好對手林丹、陶菲克、蓋德（Peter Gade）、李炫一，謝謝你們與我一起完成許多偉大對決，我想我們的時代就要這樣畫下句點。」同時他也希望下一代的好手如桃田賢斗、安賽龍、石宇奇等人能扛起重擔，讓全世界都明白羽球是世上最棒的運動。