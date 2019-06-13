射箭世錦賽／女力當道 中華娘子軍雙闖金牌戰

2019-06-13 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華女子射箭隊。 擷圖自推特 分享 facebook 昨天在2019年荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽雙雙闖進8強，中華射箭隊反曲弓男子隊和女子隊順利完成取得東京奧運滿額門票任務，今天團體賽再傳捷報，中華反曲弓和複合弓女子隊都連勝兩場，雙雙拿到金牌戰門票。

攸關東奧資格的反曲弓團體賽，中華男團和女團都排上種子，提前晉級16強，兩隊都是拿下1勝就能取得8強能獲得的3張奧運門票，不過對手同樣是法國隊，昨天16強賽戰況卻完全相反，男團直到「加射」才驚險出線，女團則是3局都技壓隊手，以積分6：0橫掃法國晉級。

由湯智鈞、鄧宇成和魏均珩組成的中華反曲弓男團，今天8強賽碰印度隊遇亂流，第一局的第2支箭全部都是8分箭，以52：55讓出首局，第二局又射出4支8分箭，還出現一支7分箭，48：55再失守；第3局中華隊雖稍微回穩，仍以54：55敗北，無緣4強。

中華反曲弓女團由「雷母」雷千瑩、譚雅婷和彭家楙組成，8強賽碰白俄羅斯隊又是連趕3局，分別以55：54、53：52和54：49拿下，4強賽碰8強賽靠加射驚險出線的第2種子大陸隊。

接續登場的4強賽，中華女將只有首局52：52戰平，第二局大陸出現兩支7分箭，讓中華隊52：50拿下；第三局中華隊再以53：51勝出，以5：1拿到金牌戰門票，台灣時間16日的下午4點25分將和傳統強權南韓隊爭金。

同時間進行的複合弓團體，中華女將也傳出捷報，由陳怡瑄、陳麗如和黃逸柔組成的複合弓女團，8強賽先以226：223射下頭號種子哥倫比亞隊，4強賽再以225：222擊敗土耳其隊，台灣時間15日的下午4點25分的金牌戰將碰美國隊。

今天還將進行混雙和個人賽淘汰賽，複合弓獎牌賽都是15日舉行、反曲弓獎牌賽16日登場。