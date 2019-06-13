射箭世錦賽／女力當道 中華娘子軍闖4強

2019-06-13 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華女子射箭隊，雷千瑩(左)、譚雅婷(右)。 擷圖自推特 分享 facebook 昨天在2019年荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽雙雙闖進8強，中華射箭隊反曲弓男子隊和女子隊順利完成取得東京奧運滿額門票任務，今天團體賽、個人賽繼續進行，率先登場的團體賽8強賽，中華反曲弓和複合弓女子隊都闖進4強，確定取得獎牌賽資格。

中華反曲弓男團和女團都排上種子，提前晉級16強，兩隊都是拿下1勝就能取得8強能獲得的3張奧運門票，不過對手同樣是法國隊，昨天戰況卻完全相反，男團直到「加射」才驚險出線，女團則是3局都技壓隊手，以積分6：0橫掃法國晉級。

由湯智鈞、鄧宇成和魏均珩組成的中華反曲弓男團，今天8強賽碰印度隊遇亂流，第一局的第2支箭全部都是8分箭，以52：55讓出首局，第二局又射出4支8分箭，還出現一支7分箭，48：55再失守；第3局中華隊雖稍微回穩，仍以54：55敗北，無緣4強。

中華反曲弓女團由「雷母」雷千瑩、譚雅婷和彭家楙組成，8強賽碰白俄羅斯隊又是連趕3局，分別以55：54、53：52和54：49拿下，4強賽將碰8強賽靠加射驚險出線的第2種子大陸隊。

同時間進行的複合弓團體8強賽，中華女將也傳出捷報，由陳怡瑄、陳麗如和黃逸柔組成的複合弓女團，以226：223射下頭號種子哥倫比亞隊，稍後4強賽將碰土耳其隊。