PGA／伍茲再戰圓石灘 拚美國公開賽第4冠

2019-06-13 15:17 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



伍茲。 美聯社 分享 facebook

這次重返加州圓石灘球場（Pebble Beach），老虎伍茲（Tiger Woods）臉上多了許多笑容，因為他不用解釋為何自己14座大滿貫冠軍停了10年，光憑這點就讓伍茲笑容常駐，在12日練習抓開球距離的空檔，他評估著自己拿下第4座美國公開賽的可能性。

伍茲2個月前才拿下美國名人賽，再次披上綠夾克，年紀的增長伴隨著智慧，也許也多一份理解，更明白伍茲名人賽勝利的歷史意義。伍茲過去贏過很多比賽，未來也還會繼續贏，不過高球史上恐怕沒有一場勝利能比得上2000年美國公開賽，伍茲該場賽事10呎以內推桿從未失手，以15桿的巨大差距贏球，創下四大賽最佳紀錄，接著又連贏3場大賽，成為史上首位連贏4場大賽的選手。

44歲的伍茲頭皮漸禿，儘管經歷多次手術，揮桿帶來的身體磨損和疼痛也常常跟著年紀找上門，前球王還是有辦法在最高的水平競爭。事實上，他仍是本周美國公開賽的熱門之一，伍茲有點困惑地問到：「要怎麼跟00年後的孩子們競爭，上次我在這裡奪冠他們才剛出生。」伍茲的擔憂可能有些跨大了，本周參賽的156名選手中，僅業餘選手索伯瓊恩森（Michael Thorbjornsen）在2000年後出生。

伍茲表示自己9歲還10歲首次在圓石灘打球，當年的果嶺費還不到100塊美金，伍茲記得很清楚，因為父親厄爾（Earl Woods）跟他承諾，不讓他打比這個價錢更貴的賽場。伍茲說：「對我來說，這是個長軟濕的賽道，不過每年2月看職業選手打球是件很酷的事情。」

圓石灘本周預測不會下雨，這次賽場不會軟濕，伍茲說：「以美國公開賽來說，圓石灘賽道距離不長，不過很難應付，果嶺的斜度很大，如果場地偏硬的話，比賽將會完全不一樣。」