女足世界盃╱勝泰國13進球嗨過頭 美國隊惹議

2019-06-13 15:19 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透 分享 facebook

贏了比賽，輸了氣度。美國女足11日世界盃首場小組賽，以13：0血洗泰國隊，創下世界盃史上最差分差的比賽，美國前鋒摩根（Alex Morgan）單場打入5球，也追平世界盃紀錄。

衛冕軍美國隊風光取得開門紅，不過賽後外界也出現質疑，已經勝卷再握的比賽，難道每一次進球都要大肆慶祝嗎？更別提他們全場進了13顆球。

賽後被問到那些進球後的擁抱和擊掌，摩根表示：「我想在進球的當下，每顆世界盃的進球都是球員們從小就夢寐以求的。我們想為美國隊拿下第4座冠軍，所以這晚小組賽的每記進球對我們來說都很重要。談到慶祝，我想這是因為我們團隊配合得不錯，所以對我們來說一起慶祝很重要。」

美國女足慶祝進球的影片也在社群媒體上被撻伐，當中拉皮諾（Megan Rapinoe）打入球隊第9球後，滑倒在地揮踢著右腳慶祝，摩根踢進球隊第10分時，用手指數著1到4，示意自己進了4球，這些舉動都被場邊鏡頭拍了下來。

慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透 分享 facebook

面對外界批評，總教練艾利斯（Jill Ellis）說：「很多慶祝都是為了建立士氣，作為教練我不能潑球員們冷水。如果我的球員們是因為做了不好的舉動，他們可以來找我。我的球員只是在表達喜悅，如果這樣有錯的話，我們會接受這點。」

拉皮諾也為隊友發聲，因為像是慕薇絲（Samantha Mewis）等4名年輕球員，都是首次在世界盃中進球，他們當然很興奮，也有權利慶祝一下。泰國隊教練斯拉通亞（Nuengrutai Srathongvian）說：「我們接受被血洗的事實，除了他們比較出色之外，我們沒有任何輸球的藉口。」