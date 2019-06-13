親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

女足世界盃╱勝泰國13進球嗨過頭 美國隊惹議

2019-06-13 15:19世界日報 體育新聞組╱綜合報導

慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透
慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透
分享

贏了比賽，輸了氣度。美國女足11日世界盃首場小組賽，以13：0血洗泰國隊，創下世界盃史上最差分差的比賽，美國前鋒摩根（Alex Morgan）單場打入5球，也追平世界盃紀錄。

衛冕軍美國隊風光取得開門紅，不過賽後外界也出現質疑，已經勝卷再握的比賽，難道每一次進球都要大肆慶祝嗎？更別提他們全場進了13顆球。

賽後被問到那些進球後的擁抱和擊掌，摩根表示：「我想在進球的當下，每顆世界盃的進球都是球員們從小就夢寐以求的。我們想為美國隊拿下第4座冠軍，所以這晚小組賽的每記進球對我們來說都很重要。談到慶祝，我想這是因為我們團隊配合得不錯，所以對我們來說一起慶祝很重要。」

美國女足慶祝進球的影片也在社群媒體上被撻伐，當中拉皮諾（Megan Rapinoe）打入球隊第9球後，滑倒在地揮踢著右腳慶祝，摩根踢進球隊第10分時，用手指數著1到4，示意自己進了4球，這些舉動都被場邊鏡頭拍了下來。

慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透
慶祝過頭，美國女足引爭議。 路透
分享

面對外界批評，總教練艾利斯（Jill Ellis）說：「很多慶祝都是為了建立士氣，作為教練我不能潑球員們冷水。如果我的球員們是因為做了不好的舉動，他們可以來找我。我的球員只是在表達喜悅，如果這樣有錯的話，我們會接受這點。」

拉皮諾也為隊友發聲，因為像是慕薇絲（Samantha Mewis）等4名年輕球員，都是首次在世界盃中進球，他們當然很興奮，也有權利慶祝一下。泰國隊教練斯拉通亞（Nuengrutai Srathongvian）說：「我們接受被血洗的事實，除了他們比較出色之外，我們沒有任何輸球的藉口。」

婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52

PGA／伍茲再戰圓石灘 拚美國公開賽第4冠

2019-06-13 15:17

羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

射擊／再戰世大運 劉宛渝拚雙金

2019-06-12 23:45

射箭／目標東奧！反曲弓男女團射下門票

2019-06-12 23:43

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

射擊／拚連3屆奧運 余艾玟世大運當考試

2019-06-12 22:17

高球／王政松頒發國家隊證書 8人赴美受伍茲前教練指導

2019-06-12 21:19

網球／法網搶採訪室事件融冰 汀恩邀小威打混雙

2019-06-12 21:04

高球／美國公開賽一起拚 潘政琮、俞俊安創33年紀錄

2019-06-12 20:27

網球／法網空前12冠 納達爾：曾想提前關機

2019-06-12 20:01

射擊／拿坡里世大運前 林穎欣手傷來亂

2019-06-12 19:15

射擊／備戰拿坡里世大運 飛靶瞄準兩金

2019-06-12 18:31

女足世界杯╱摩根單場5球 美國13:0歷史性勝泰國

2019-06-12 15:37

富比世全球高收入運動員 梅西遠勝C羅排第一

2019-06-12 15:25

籃球／2019FIBA高雄3x3挑戰賽 總獎金破300萬

2019-06-12 15:15

羽球／麟洋配「甜蜜期」 為定情賽站台

2019-06-11 23:46

網球／3大天王難撼動 貝克：年輕世代該跳出來

2019-06-11 21:47

網球／法網亞軍歸國 捷克新星喜收百朵玫瑰

2019-06-11 21:14

溫網／莎拉波娃馬約卡網賽復出 為溫網暖身

2019-06-11 18:12

飛東京看奧運不能PO照 一堆禁帶品你包包也有

2019-06-11 17:13
看更多

熱門文章

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

中職／王鴻程近身球爆衝突 獅象兩度清板凳

2019-06-12 22:48

12強賽／中華教練團名單出爐 王建民當牛棚教練

2019-06-13 13:19

NBA／勇士在奧克蘭最後一戰 市長薛麗比不捨

2019-06-12 15:45

日職／王柏融連5場安打 追平個人最佳紀錄

2019-06-12 20:12

NBA／喬治肩膀二度動刀 季前訓練營恐缺席

2019-06-12 15:47

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

NBA／季後賽開啟飆分模式 雷納德有望挑戰歷史第1

2019-06-13 10:38

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51

羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52

NBA／G6迎甲骨文球場最終戰 勇士下季將調整隊徽

2019-06-13 11:16

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

NBA／重傷之際不忘安慰媽媽 杜蘭特母：他要我別哭

2019-06-13 12:18

NBA／波總桃李滿天下 馬刺助教人員異動

2019-06-13 11:40

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-12 23:59

中職／從19歲到29歲 新人測試會191人破紀錄

2019-06-12 18:00

台灣最有人情味田中馬公布正取選手 二水馬報名中

2019-06-12 18:11

日職／對決廣島王牌 王柏融再度敲安

2019-06-12 23:36

羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08

中職／張閔勛終於重返一軍 洪一中鼓勵別放棄蹲捕

2019-06-12 19:22

中職／對獅叫囂惹事端 王鴻程臉書發表長文致歉

2019-06-13 13:49

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55

中職／獨盟投手葛林姆斯入猿 洪一中證實加盟

2019-06-12 17:28

中職／獅剩瑞安 急找洋將補洞

2019-06-12 23:39

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-13 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top