羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



李宗偉(左)與林丹在羽球場上是亦敵亦友，圖為里約奧運兩人相擁。 美聯社 分享 facebook 馬來西亞羽球傳奇李宗偉在今天召開記者會宣布封拍，結束長達19年的球員生涯，雖然在退役前無法為馬來西亞拿下一面奧運金牌，但李宗偉在被問到未來是否有執教的打算時，他則強調將會先全心調養身體，如果大馬羽球需要他，他肯定會全力以赴。

生涯3度拿下奧運男單銀牌的李宗偉，在今天退役記者會上坦言，自己最大的夢想就是為為馬來西亞帶回一面奧運金牌，雖然現在已經無法以球員身份達成，但被問到是否有可能轉任教練身份時，他則表示，雖然大馬羽協希望他先專注在身體調養，「但如果馬來西亞需要我的幫助，百分之百的我會全力以赴。」

大馬羽協主席薩卡里亞（Datuk Seri Norza Zakaria）則強調，李宗偉早已是一名羽球傳奇，儘管對於他的退休感到遺憾，但很開心他能照著自己的方式退役，「他讓整個馬來西亞團結起來，這是過去沒人能做到的，不論是種族、宗教、政治上的理念不同，我們都為在為這名來自檳城的男孩祈禱，而他也從未讓我們失望過。」

當被問到生涯宿敵林丹是否知曉他的退休決定時，李宗偉則笑著說：「林丹他不知道，但現在他知道了，我也要謝謝中國大陸球迷的支持，我未來也會繼續到大陸與他們見面。」