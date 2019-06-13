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羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

李宗偉淚灑退休記者會現場。 擷圖自畫面
李宗偉淚灑退休記者會現場。 擷圖自畫面
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羽壇四大天王之一的馬來西亞羽球好手李宗偉，在去年驚傳罹患鼻咽癌後退休傳聞不斷，而今天他也在大馬羽協的陪同下召開記者會正式宣佈封拍，並強調健康因素是他選擇退役的最大主因。

生涯曾3度拿下奧運男單銀牌及3面世錦賽男單銀牌的前世界球王李宗偉，是馬來西亞史上第四位坐上世界球王寶座的選手，同時也是首位穩坐球王寶座超過一年的馬來西亞選手，在2016年里約奧運拿下銀牌後，還受封為拿督，展現在馬來西亞體育圈的重要地位。

不過在去年7月在印尼公開賽四強止步後，李宗偉卻接連錯過南京世錦賽與雅加達亞運，甚至經由大馬羽協證實罹患初期鼻咽癌，並且一度來台接受治療，在那之後就不斷傳出李宗偉可能因此退休，結束傳奇般的球員生涯。

而昨天大馬羽協則是先在粉絲團上預告，李宗偉將在今天中午召開特別記者會，並在記者會上宣佈退役並感謝這19年來一路支持他的所有人，談話到一半還一度落下男兒淚，讓現場響起為他打氣的掌聲。

李宗偉表示，在去年病後就多次前往台灣接受檢查，並且做出退休決定，「我告訴馬來西亞羽協我想要花一些時間陪伴我的家人，她（老婆）希望我休息，於是我花了一些時間與羽協和馬來西亞青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq）討論，然後告訴我的老婆，我決定退休了。」

李宗偉強調，雖然仍想留在羽球場上繼續奮鬥，但現階段他也感受到身體健康的重要性。

而沙迪也在記者會上表示，自己從小就看著李宗偉在球場上為馬來西亞爭光，他早已是整個馬來西亞的英雄，「我認為很多馬來西亞人都跟我一樣，看著他長大，要找到另外一位像他這樣的人物相當困難，身為一名馬來西亞人，真的很幸運能夠擁有他。」

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