羽球／大馬名將李宗偉哽咽宣布退休 結束光榮生涯

現年36歲的前羽球「球王」,馬來西亞羽球名將李宗偉,於今天中午在吉隆坡,由馬來西亞羽球協會主辦的記者會上,宣布退休,結束19年的羽球競賽生涯,也確定將不會參加明年東京奧運。

曾獲無數冠軍的李宗偉,是馬來西亞唯一保持世界排名第一超過一年的羽球選手,也是羽壇知名的天王之一。特別他與中國名將林丹之間的競爭,最為膾炙人口。

李宗偉是在去年7月參加印尼羽毛球賽後,傳出罹患呼吸系統疾病,並接連缺席南京世錦賽和雅加達亞運會,之後,馬來西亞羽協證實他罹患鼻咽癌,並在家人的陪同下,飛赴台灣治療2個月,之後在今年年初返回大馬接受訓練。

可能恢復訓練不如預期,他在過去的6周也沒在任何羽毛球場上出現過,而他的臉書粉絲團也盡是與家人的照片為主。

李宗偉曾3次奪得奧運男單銀牌,以及4次打進世錦賽決賽都錯失冠軍,他曾在2014年因捲入藥檢未過關事件。

Tears of @LeeChongWei as he announced his retirement from international badminton.



Thank you for everything. Happy retirement Dato! pic.twitter.com/bCKJHoyYf8