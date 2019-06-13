羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39 中央社 吉隆玻13日專電



鼻咽癌康復的馬來西亞羽球名將李宗偉。 資料照(中新社) 分享 facebook 馬來西亞羽球名將李宗偉去年7月爆出罹患鼻咽癌的消息，據傳他將在今天中午宣佈退出羽壇。

馬來西亞羽球協會昨天向媒體發布記者會邀請函，透露李宗偉將在今天中午召開特別記者會，已有風聲傳出他屆時將宣佈退役。

馬來西亞青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq）承認與李宗偉會面，但拒絕透露2人談話內容，僅表示會全力支持他的決定，不會忘記他對馬國體壇的貢獻。

現年37歲的李宗偉曾多次獲得各項公開賽冠軍，寫下主要超級系列賽滿貫，是馬國唯一保持世界排名第一超過一年的羽球選手，也是羽壇知名的四天王之一。

李宗偉是在去年7月參加印尼羽毛球賽後，傳出罹患呼吸系統疾病，並接連缺席南京世錦賽和雅加達亞運會，引起外界揣測。

之後，馬來西亞羽總證實他罹患鼻咽癌，並在家人的陪同下，飛赴台灣治療2個月，之後在今年1月初返回大馬接受訓練。

他的短期訓練已逐漸減少，在過去的6週內也沒在任何羽毛球場上出現過。

由於自去年7月以來李宗偉便沒有再參加比賽，因此如今傳出他即將退役也不足為奇。

李宗偉的羽球生涯至今不免遺憾，因為少了一些重要大賽的冠軍加持，像是奧運會、世錦賽、湯姆斯盃、蘇迪曼杯，甚至是亞運會，他都與冠軍擦身而過，且多次都是輸在「一輩子的對手」林丹拍下，支持李宗偉的球迷不免扼腕。

李宗偉曾3次奪得奧運男單銀牌，以及4次打進世錦賽決賽，但都錯失冠軍，他曾在2014年因捲入藥檢未過關而被取消亞軍成績。