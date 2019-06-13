親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

香港送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39中央社 吉隆玻13日專電

鼻咽癌康復的馬來西亞羽球名將李宗偉。 資料照(中新社)
鼻咽癌康復的馬來西亞羽球名將李宗偉。 資料照(中新社)
分享
馬來西亞羽球名將李宗偉去年7月爆出罹患鼻咽癌的消息，據傳他將在今天中午宣佈退出羽壇。

馬來西亞羽球協會昨天向媒體發布記者會邀請函，透露李宗偉將在今天中午召開特別記者會，已有風聲傳出他屆時將宣佈退役。

馬來西亞青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq）承認與李宗偉會面，但拒絕透露2人談話內容，僅表示會全力支持他的決定，不會忘記他對馬國體壇的貢獻。

現年37歲的李宗偉曾多次獲得各項公開賽冠軍，寫下主要超級系列賽滿貫，是馬國唯一保持世界排名第一超過一年的羽球選手，也是羽壇知名的四天王之一。

李宗偉是在去年7月參加印尼羽毛球賽後，傳出罹患呼吸系統疾病，並接連缺席南京世錦賽和雅加達亞運會，引起外界揣測。

之後，馬來西亞羽總證實他罹患鼻咽癌，並在家人的陪同下，飛赴台灣治療2個月，之後在今年1月初返回大馬接受訓練。

他的短期訓練已逐漸減少，在過去的6週內也沒在任何羽毛球場上出現過。

由於自去年7月以來李宗偉便沒有再參加比賽，因此如今傳出他即將退役也不足為奇。

李宗偉的羽球生涯至今不免遺憾，因為少了一些重要大賽的冠軍加持，像是奧運會、世錦賽、湯姆斯盃、蘇迪曼杯，甚至是亞運會，他都與冠軍擦身而過，且多次都是輸在「一輩子的對手」林丹拍下，支持李宗偉的球迷不免扼腕。

李宗偉曾3次奪得奧運男單銀牌，以及4次打進世錦賽決賽，但都錯失冠軍，他曾在2014年因捲入藥檢未過關而被取消亞軍成績。

羽球世錦賽亞運
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

射擊／再戰世大運 劉宛渝拚雙金

2019-06-12 23:45

射箭／目標東奧！反曲弓男女團射下門票

2019-06-12 23:43

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

射擊／拚連3屆奧運 余艾玟世大運當考試

2019-06-12 22:17

高球／王政松頒發國家隊證書 8人赴美受伍茲前教練指導

2019-06-12 21:19

網球／法網搶採訪室事件融冰 汀恩邀小威打混雙

2019-06-12 21:04

高球／美國公開賽一起拚 潘政琮、俞俊安創33年紀錄

2019-06-12 20:27

網球／法網空前12冠 納達爾：曾想提前關機

2019-06-12 20:01

射擊／拿坡里世大運前 林穎欣手傷來亂

2019-06-12 19:15

射擊／備戰拿坡里世大運 飛靶瞄準兩金

2019-06-12 18:31

女足世界杯╱摩根單場5球 美國13:0歷史性勝泰國

2019-06-12 15:37

富比世全球高收入運動員 梅西遠勝C羅排第一

2019-06-12 15:25

籃球／2019FIBA高雄3x3挑戰賽 總獎金破300萬

2019-06-12 15:15

羽球／麟洋配「甜蜜期」 為定情賽站台

2019-06-11 23:46

網球／3大天王難撼動 貝克：年輕世代該跳出來

2019-06-11 21:47

網球／法網亞軍歸國 捷克新星喜收百朵玫瑰

2019-06-11 21:14

溫網／莎拉波娃馬約卡網賽復出 為溫網暖身

2019-06-11 18:12

飛東京看奧運不能PO照 一堆禁帶品你包包也有

2019-06-11 17:13

羽球／婕斯盃任大使 王子維喊開心

2019-06-11 15:48

網球／謝淑薇打奧運？ 網協：積極聯繫

2019-06-11 15:25

射箭／世界錦標賽 中華男女團雙雙晉級16強

2019-06-11 15:08

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 13:28
看更多

熱門文章

NBA／總管宣佈KD傷情哽咽 柯瑞目睹後也落淚

2019-06-12 13:20

NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

2019-06-12 11:48

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

2019-06-12 11:00

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

NBA／勇士爭冠居劣勢 齊心為傷退杜蘭特而戰

2019-06-12 15:53

富比世全球高收入運動員 梅西遠勝C羅排第一

2019-06-12 15:25

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／暴龍錯失大好機會 G5封王機率一度達94%

2019-06-12 13:40

NBA／勇士在奧克蘭最後一戰 市長薛麗比不捨

2019-06-12 15:45

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

2019-06-12 11:27

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

中職／王鴻程近身球爆衝突 獅象兩度清板凳

2019-06-12 22:48

日職／王柏融連5場安打 追平個人最佳紀錄

2019-06-12 20:12

NBA／喬治肩膀二度動刀 季前訓練營恐缺席

2019-06-12 15:47

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

中職／從19歲到29歲 新人測試會191人破紀錄

2019-06-12 18:00

中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-12 23:59

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

台灣最有人情味田中馬公布正取選手 二水馬報名中

2019-06-12 18:11

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

MLB／葉力奇25轟出爐 刷新釀酒人最速紀錄

2019-06-12 12:08

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

籃球／姚明添新職位 擔任亞洲籃總第二高職位

2019-06-11 15:09

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55

日職／對決廣島王牌 王柏融再度敲安

2019-06-12 23:36

中職／張閔勛終於重返一軍 洪一中鼓勵別放棄蹲捕

2019-06-12 19:22

12強賽／中華隊想徵召王維中 三大關卡等解套

2019-06-12 15:30

中職／獨盟投手葛林姆斯入猿 洪一中證實加盟

2019-06-12 17:28

中職／獅剩瑞安 急找洋將補洞

2019-06-12 23:39

中職／高材生拚職棒夢 卓致宇、徐樂報名測試會

2019-06-12 19:04

日職／郭俊麟周四先發戰巨人 有望再對決陽岱鋼

2019-06-12 16:56

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-13 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top