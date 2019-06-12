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射擊／再戰世大運 劉宛渝拚雙金

2019-06-12 23:45聯合報 記者曾思儒／桃園報導

楊昆弼（左）和劉宛渝要爭取不定向飛靶混雙獎牌。 記者曾思儒／攝影
楊昆弼（左）和劉宛渝要爭取不定向飛靶混雙獎牌。 記者曾思儒／攝影
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四年前在俄羅斯喀山世大運獻出國際賽處女秀，射擊女將劉宛渝成中華射擊隊今年拿坡里世大運唯二有世大運經驗的選手，她喊出目標，不只不定向飛靶個人賽要拚金牌，和奧運國手楊昆弼搭檔的混雙也要瞄準最佳名次。

去年雅加達亞運，劉宛渝個人賽挺進決賽、獲得第五名，接續科威特亞錦賽和施榮宏打下混雙金牌，「經過亞運和多場國際賽磨練，我的心態和技術都有提升，相信會有好成績」；中華隊飛靶教練蕭政文透露，選手近況都很好，期待至少帶回兩金。

拿坡里世大運七月三日開幕，體育署今年喊出至少七金的目標，射擊隊成備受期待的「金牌庫」；今年中華射擊隊共有十名選手，泰半都是奧運培訓隊成員，為東京奧運備戰腳步沒停歇過，除世大運，八月世界盃和明年三月的亞錦賽，都要爭取東京奧運門票。

卅八歲的射擊老將林怡君已是奧運「四朝元老」，同項目的劉宛渝形容，林怡君就像「大家的媽媽」，很願意分享經驗、彼此探討問題，「不會因為競爭有摩擦，我們各自努力，之間也會互相鼓勵。」

雅加達亞運射下不定向飛靶混雙金牌的楊昆弼，十公尺空氣步槍混雙摘金的呂紹全和林穎欣，及兩屆奧運國手余艾玟，都把世大運初體驗作為搶東奧門票的暖身賽，余艾玟說：「當作考核自己，心態有沒有到位，再推進到八月的世界盃。」

東京奧運世大運林怡君楊昆弼中華隊
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