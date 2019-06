射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

湯智鈞。 報系資料照 分享 facebook 攸關2020東京奧運門票,2019年荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽,中華射箭反曲弓男、女團,今日進行16強賽,中華隊以5:4擊敗法國晉級8強,確定獲得東奧滿額(3名)門票。

由湯智鈞、鄧宇成、魏均珩組成的中華男團,資格賽以2034分締造全國新猷,以第3種子直接挺進16強。

中華男團16強迎戰首輪擊敗德國的法國隊,湯智鈞、鄧宇成都以內10分箭開局,魏均珩也飆10分箭,雖然後3箭都是9分,仍比下4支9分箭的法國,57:55率先拿下首局。

不過法國隊次局反擊,最後兩箭都是10分箭,以56:55扳平戰局,雙方積分持平2比2。中華隊第3局以連續3支10分箭穩住陣腳,驚險55:54再下兩分積分。

第4局中華隊前3箭取得29分,但後3箭有兩箭落到8分,反觀法國前5箭都是9分箭,最後飆10分箭,55:54拿下第4局,雙方4:4讓比賽進入到加射。

第5局加射,中華隊兩支10分箭含一支內10分,以29分力壓法國的25分,驚險積分5:4過關,順利晉級8強並取得3張奧運門票,8強將迎戰擊敗加拿大的印度。

The eight nations that qualified full recurve men’s teams to the @Tokyo2020 @Olympics at #wac2019 ♂️🏹👏:



🇦🇺 Australia

🇨🇳 China

Chinese Taipei

🇬🇧 Great Britain

🇰🇿 Kazakhstan

🇰🇷 Korea

🇮🇳 India

🇳🇱 Netherlands#archery @archery2019 pic.twitter.com/V6nlNAsAAg