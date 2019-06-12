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射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

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射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

2019-06-12 22:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

湯智鈞。 報系資料照
湯智鈞。 報系資料照
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攸關2020東京奧運門票，2019年荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽，中華射箭反曲弓男、女團，今日進行16強賽，中華隊以5：4擊敗法國晉級8強，確定獲得東奧滿額（3名）門票。

由湯智鈞、鄧宇成、魏均珩組成的中華男團，資格賽以2034分締造全國新猷，以第3種子直接挺進16強。

中華男團16強迎戰首輪擊敗德國的法國隊，湯智鈞、鄧宇成都以內10分箭開局，魏均珩也飆10分箭，雖然後3箭都是9分，仍比下4支9分箭的法國，57：55率先拿下首局。

不過法國隊次局反擊，最後兩箭都是10分箭，以56：55扳平戰局，雙方積分持平2比2。中華隊第3局以連續3支10分箭穩住陣腳，驚險55：54再下兩分積分。

第4局中華隊前3箭取得29分，但後3箭有兩箭落到8分，反觀法國前5箭都是9分箭，最後飆10分箭，55：54拿下第4局，雙方4：4讓比賽進入到加射。

第5局加射，中華隊兩支10分箭含一支內10分，以29分力壓法國的25分，驚險積分5：4過關，順利晉級8強並取得3張奧運門票，8強將迎戰擊敗加拿大的印度。

鄧宇成(右)與魏均珩(左)。 報系資料照
鄧宇成(右)與魏均珩(左)。 報系資料照
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