射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

2019-06-12 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湯智鈞。 報系資料照 分享 facebook 攸關2020東京奧運門票，2019年荷蘭斯海托亨博斯世界射箭錦標賽，中華射箭反曲弓男、女團，今日進行16強賽，中華隊以5：4擊敗法國晉級8強，確定獲得東奧滿額（3名）門票。

由湯智鈞、鄧宇成、魏均珩組成的中華男團，資格賽以2034分締造全國新猷，以第3種子直接挺進16強。

中華男團16強迎戰首輪擊敗德國的法國隊，湯智鈞、鄧宇成都以內10分箭開局，魏均珩也飆10分箭，雖然後3箭都是9分，仍比下4支9分箭的法國，57：55率先拿下首局。

不過法國隊次局反擊，最後兩箭都是10分箭，以56：55扳平戰局，雙方積分持平2比2。中華隊第3局以連續3支10分箭穩住陣腳，驚險55：54再下兩分積分。

第4局中華隊前3箭取得29分，但後3箭有兩箭落到8分，反觀法國前5箭都是9分箭，最後飆10分箭，55：54拿下第4局，雙方4：4讓比賽進入到加射。

第5局加射，中華隊兩支10分箭含一支內10分，以29分力壓法國的25分，驚險積分5：4過關，順利晉級8強並取得3張奧運門票，8強將迎戰擊敗加拿大的印度。

The eight nations that qualified full recurve men’s teams to the @Tokyo2020 @Olympics at #wac2019 ♂️🏹👏:



🇦🇺 Australia

🇨🇳 China

Chinese Taipei

🇬🇧 Great Britain

🇰🇿 Kazakhstan

🇰🇷 Korea

🇮🇳 India

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