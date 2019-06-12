高球／王政松頒發國家隊證書 8人赴美受伍茲前教練指導

2019-06-12 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華高協理事長王政松(中)與到場受頒國家隊員獎狀的8名國家隊員合影， 其餘3人赴美國及日本參加比賽。圖／高協提供 分享 facebook 中華民國高爾夫協會理事長王政松，今天頒發108年下半年國家隊員當選證書給12名男、女隊員，並勉勵他們持續精進球技、為國爭光。為了強化國家隊戰力，王政松也展現前所未見的大魄力，派遣其中8位國家隊員赴美參加高爾夫大師訓練營，並接受老虎伍茲前教練布奇哈蒙的指導。

經過兩階段八輪的選拔，今年五月下旬共決選6男、6女，12名國家隊員，凡今年下半年重要的國際業餘高爾夫賽事，均將由這12名隊員中擇優代表台灣參賽。王政松自去年5月接掌中華高協後，便大刀闊斧推動男、女各六人的常設國家隊制度，並於去年底第一次產生108年上半年國家隊。

為了敦促國家隊員追求進步並保持競爭力，爾後國家隊每年選拔換血一次，以確保隊員的顛峰戰力。由於國家隊享有專任教練指導、固定培訓及國際比賽等優厚權利，國家隊形象大幅提升，學生及業餘選手以爭相進入國家隊為榮，形成良性競爭。

此次選拔共有男子呂孫儀、女子楊亞賓兩名國家隊新面孔，均在選拔賽最後一輪打出男、女組最低桿，具關鍵時刻後來居上的心理素質，正符合國家隊需要。

王政松表示，為了培養國家隊員，協會不惜空前大手筆，投入龎大資金及資源，派遣男、女國家隊前四名共8人，於7月間赴美移地訓練比賽，並參加著名的大師訓營，接受名將老虎伍茲前教練布吉哈蒙指導，為改革國家隊培訓制度及提升戰力跨出歷史性的一步。「希望每一位男子國家隊員都能超越潘政琮，女子國家隊員也超越顛峰時期的曾雅妮。」布吉哈蒙曾指導伍茲獲得8次大滿貫冠軍，在高際高壇極負盛名。

高協選訓會主委邱鳳玉則期待，透過賽事安排及長期固定培訓，使國家隊的運作更完善。「我們也在學習如何將最好的養分注入國家隊員，安排最有收穫的賽事，鞭策隊員成長，希望別再繞遠路。」國家隊總教練張傑明則表示，下半年將進行針對性的訓練，與上半年的團練方向不同，也會對新科國家隊員做更精準的檢測，掌握他們的技術及心理特性，因材施教。

入選男子國家隊員為 : 洪昭鑫(564)、廖煥鈞(573)、劉永華(573)、呂孫儀(574)、王文暘(578)、謝霆葳(579)；女子國家隊員為：安禾佑(579桿)、楊斐茜(591)、邱譓芠(594)、黃亭瑄(596) 、楊亞賓(601)、吳純葳(605)。其中楊斐茜與楊亞賓為姊妹。