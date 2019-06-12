網球／法網搶採訪室事件融冰 汀恩邀小威打混雙

2019-06-12 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



汀恩與小威廉絲(右)誤會冰釋？ 美聯社 分享 facebook 連兩年法網居亞，奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem）溫布頓有新想法，他打算邀請美國球星小威廉絲（Serena Williams）攜手打混雙，為法網發生的「搶採訪室」事件融冰。

爭議事件發生在汀恩打下第四輪勝利後，他當時正在採訪室受訪，還沒結束就被打斷，大會將採訪室讓給拿過23座大滿貫但今年法網提前落馬的小威使用。

汀恩之後曾指控小威「人品差」，但法網後改口，「或許這不是小威的錯，她的成就難以置信，我樂意在溫布頓或美網和她搭檔混雙來彌補。」他也提到，重新回想，問題應是出在大會，「很有趣，這樣的錯誤竟然會出現在大滿貫。」

小威今年初的霍普曼盃就曾和同胞帝亞弗（Francis Tiafoe）搭檔混雙，21年前、當她還是16歲時更曾和白俄羅斯米爾尼（Max Mirnyi）打下溫布頓混雙冠軍，若是真的和汀恩合作，相信會是草地大滿貫一大話題。

世界排名第4的汀恩，過去五度挑戰溫布頓，最佳成績只到第四輪，去年更因傷在首輪退賽，但他仍對下月登場的草地大滿貫信心滿滿，「溫布頓很特別，這是全世界最具盛名的比賽，我想展現自己比去年更好，當時我有些傷勢，第一戰就必須退出，現在我看到可以走更遠的機會。」

汀恩的草地賽季將從17日開戰的哈雷草地賽開始，溫布頓則是7月1日登場。