高球／美國公開賽一起拚 潘政琮、俞俊安創33年紀錄

2019-06-12 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



潘政琮(左二)與俞俊安(右二)。 擷圖自潘政琮臉書 分享 facebook 總獎金1250萬美元的美國公開賽明天開戰，曾在仁川亞運攜手打下男團金牌的旅美好手潘政琮和俞俊安，今年一起獲得參加年度第3場大賽的資格，創下33年紀錄。

美國公開賽上度有兩位台灣球員參賽，已要回溯到1986年的陳志忠、陳志明兄弟檔，今年小潘以世界排名前60的資格，生涯第4度參賽，目前就讀亞利桑那州立大學的俞俊安還是業餘身分，他連兩年通過資格賽，今年要拚首度躍過晉級線。

能和俞俊安在賽事舉辦的圓石灘聚首，身為前輩的小潘開心情緒不斷透過粉絲團放送，上周就先放上兩人聚餐合照，透露去年底兩人就相約要一起打美國公開賽，今天再上傳球場合照，期待一起打出佳績。

台灣時間明天晚上登場的首輪比賽，愈俊安先出賽，他和美國皮爾西（Scott Piercy）及南非范魯彥（Erik Van Rooyen）同組，台灣時間明晚上9點56分出發；小潘和墨西哥安瑟（Abraham Ancer）及美國業餘球員布蘭登吳（Brandon Wu）同組，台灣時間明晚11點35分開球。

不過官網出現小烏龍，將小潘名字前的國籍放成美國國旗，成賽前插曲。

小潘過去3度打進美國公開賽，一次遭淘汰，最佳成績是並列45名；俞俊安去年首度參賽，兩輪打完沒能晉級。