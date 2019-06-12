網球／法網空前12冠 納達爾：曾想提前關機

2019-06-12 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



納達爾。 美聯社 分享 facebook 才在巴黎紅土拿下空前第12座法網冠軍，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）從去年起飽受膝傷和踝傷所困，一度陷入低潮， 他近日接受訪問表示，3月印地安泉賽更曾考慮過本季提前關機，好讓傷勢痊癒，而不是負傷拚戰。

法網男單決賽4盤拍退奧地利25歲名將汀恩（Dominic Thiem），超越11座澳網冠軍澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court），成為史上首位在單一大滿貫賽奪12冠球員，但這破紀錄的火搶手盃不如外界想像輕鬆。

「印地安泉賽後，我心態陷入低迷，許多想法和畫面都在我腦中盤旋。」納達爾印地安泉賽右膝不適退賽，無緣和費德勒（Roger Federer）對決，「我考慮過結束球季，看我的身體能否復原，而不是繼續帶傷拚戰。」

但最後納達爾團隊選擇另一個選項，帶著傷痛撐過去，上周剛滿33歲的納達爾說，「不管哪一種決定都很嚴峻，都需要時間轉換心態，而非睡一覺起來就改變。」

納達爾表示，球員生涯他早就習於和傷勢共存，了解復健、帶著傷痛訓練的過程，但這一次很不一樣，是對這一切感到厭倦，厭倦老是處於疼痛狀態。他的教練，前世界球王莫亞（Carlos Moya）也指出，自從他指導納達爾以來，很少見到他如此飽受折磨。

世界第2「蠻牛」直到巴塞隆納網賽首輪後才轉變心態，經歷4站4強止步後，總算在羅馬賽奪本季首冠，法網完成衛冕，「我很高興有堅持住自己續拚球季的承諾，奉獻我的所有，也珍惜每個微小進步，感激每次能上場打球的機會。」