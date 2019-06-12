射擊／拿坡里世大運前 林穎欣手傷來亂

2019-06-12 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林穎欣（右）和呂紹全世大運再聯手。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 去年雅加達亞運，呂紹全和林穎欣為中華代表團射下首面金牌，拿坡里世大運兩人將在10公尺空氣步槍再攜手，不過爭金過程卻遇麻煩，林穎欣左手腕韌帶、左膝傷勢還沒完全痊癒，呂紹全則是陷入訓練低潮，29日啟程前要盡快調整。

體育署為射擊隊聘請的物理治療師趙遠宏表示，林穎欣體質較特別，「她韌帶比較鬆，長時間撐槍，比較容易有傷害。」林穎欣亞運後就發現身體不適，持續接受物理治療，也有針對肌力加強，現在訓練無礙，但她坦言感覺還是「不太好」。

「不過比賽時，一定會撐下去，而且射擊比較像是心理戰。」林穎欣還正向說，比起年初的低潮，剛結束的德國世界盃，狀況就有稍微回穩，儘管還在適應剛換的新槍，世大運初體驗仍會盡力爭取好成績。

「這是我第一次去義大利，很期待啊！」除了混雙還有個人賽的林穎欣笑說，雖然是去比賽而非旅遊，比賽結束若有機會仍想把握時間拓展視野，甚至可以去看看中華代表團其他選手的比賽，不過飲食部分她倒是有點擔心，「我個人稍稍排斥異國食物。」

林穎欣的混雙搭檔呂紹全笑說，他也是第一次去義大利，他比較擔心當地氣候不適應，「吃的是還好，自己也會帶台灣食物去。」他當務之急是要解決最近遇到的訓練小低潮，「連續幾天狀況都有點低落，還在找原因，之前德國出發前也有，有調整回來，相信這次也可以調回來。」