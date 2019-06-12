射擊／備戰拿坡里世大運 飛靶瞄準兩金

2019-06-12 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華代表團的射擊代表隊。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 拿坡里世大運7月3日開幕，中華代表團寄予厚望的「獎牌庫」射擊隊持續在公西靶場備戰，飛靶教練蕭政文喊出至少2金的目標，期待從義大利傳回好消息。

中華射擊隊今年世大運共有10名選手，其中不定向飛靶好手楊昆弼和10公尺空氣步槍的呂紹全和林穎欣，去年雅加達亞運都有摘金紀錄，是拿坡里世大運被受期待的奪牌焦點選手。

蕭政文表示，10名世大運國手幾乎也是東京奧運培訓隊成員，為東奧備戰的腳步一直沒停歇，世大運剛好是個檢測機會，「最近昆弼和（劉）宛渝狀況都不錯，目標是搶個2金，對選手有信心。」

楊昆弼和劉宛渝除了個人賽，還將在混雙攜手，李孟遠則是唯一的定向飛靶代表。連兩屆的奧運國手余艾玟則是10公尺空氣手槍唯一女將，男子代表是郭冠廷和黃維德；10公尺空氣步槍中華隊女子組取得「滿額」3張席位，林穎欣、陳妘筠和蔡儀婷將代表出賽，林穎欣還將和呂紹全在混雙出擊。

空氣步槍教練陳世偉提到，台北世大運沒有列入射擊，選手都覺得很可惜，「這次目標就是先晉決賽，再拚獎牌。」