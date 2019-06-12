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射擊／備戰拿坡里世大運 飛靶瞄準兩金

2019-06-12 18:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華代表團的射擊代表隊。記者曾思儒／攝影
中華代表團的射擊代表隊。記者曾思儒／攝影
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拿坡里世大運7月3日開幕，中華代表團寄予厚望的「獎牌庫」射擊隊持續在公西靶場備戰，飛靶教練蕭政文喊出至少2金的目標，期待從義大利傳回好消息。

中華射擊隊今年世大運共有10名選手，其中不定向飛靶好手楊昆弼和10公尺空氣步槍的呂紹全和林穎欣，去年雅加達亞運都有摘金紀錄，是拿坡里世大運被受期待的奪牌焦點選手。

蕭政文表示，10名世大運國手幾乎也是東京奧運培訓隊成員，為東奧備戰的腳步一直沒停歇，世大運剛好是個檢測機會，「最近昆弼和（劉）宛渝狀況都不錯，目標是搶個2金，對選手有信心。」

楊昆弼和劉宛渝除了個人賽，還將在混雙攜手，李孟遠則是唯一的定向飛靶代表。連兩屆的奧運國手余艾玟則是10公尺空氣手槍唯一女將，男子代表是郭冠廷和黃維德；10公尺空氣步槍中華隊女子組取得「滿額」3張席位，林穎欣、陳妘筠和蔡儀婷將代表出賽，林穎欣還將和呂紹全在混雙出擊。

空氣步槍教練陳世偉提到，台北世大運沒有列入射擊，選手都覺得很可惜，「這次目標就是先晉決賽，再拚獎牌。」

拿坡里世大運7月3日登場，14日閉幕，今年只會舉行18種運動，上屆中華代表團的「金牌庫」羽球、滑輪溜冰和舉重都沒在內，體育署喊出「至少7金」目標；中華射擊隊預計29日出發，30日抵達拿坡里。

李孟遠是拿坡里世大運中華射擊隊唯一的定向飛靶選手。記者曾思儒／攝影
李孟遠是拿坡里世大運中華射擊隊唯一的定向飛靶選手。記者曾思儒／攝影
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中華代表團的射擊代表隊。記者曾思儒／攝影
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楊昆弼（左）和劉宛渝拿坡里世大運要爭取不定向飛靶混雙獎牌記。者曾思儒／攝影
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