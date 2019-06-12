籃球／2019FIBA高雄3x3挑戰賽 總獎金破300萬

2019-06-12 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2018桃園3x3國際挑戰者盃台灣代表桃園隊林冠均(左)。圖／主辦單位提供 分享 facebook

2019 FIBA 3x3頂級賽事高雄挑戰賽，將於9月21、22日於高雄登場。屆時來自國內外的16支隊伍將進行激烈肉搏戰。國內也將先分北、中、南三區分別進行資格選拔賽，各區獲勝者將獲得高雄挑戰賽外卡資格，並全程與國外列強一樣享有賽事食宿招待。高雄挑戰賽系列賽總獎金超過新台幣300萬，冠亞軍將獲取得FIBA 3x3南京大師賽門票。

國內資格選拔賽將於今年7、8月於桃園、台中及高雄陸續進行。為推廣FIBA 3x3規則並普及於各年齡層，主辦單位特別於桃園資格選拔賽中增加一般U13、U16、U19和社會組的比賽。希望透過免報名費的方式，能吸引更多愛好籃球的民眾參與。也希望藉由不限制資格的選拔賽，讓各層級的球員或一般民眾激發出自身3x3籃球的潛力。

2018桃園3x3國際挑戰者盃冠軍隊印度德里隊。圖／主辦單位提供 分享 facebook

3x3籃球為東京奧運正式項目，國際籃球總會(FIBA) 已舉辦3x3籃球挑戰賽及大師賽事多年，賽季期間參賽隊伍以巡迴的方式，每年5月至10月幾乎每週於不同城市出賽，2019年全球共25城市，高雄市為其中之一。3x3籃球有別於五人制籃球不同的戰術與技巧，需要更多的碰撞和快速的攻守轉換，也提供更多機會讓更多人以3x3籃球站上國際舞台。

2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽共有16支國內外隊伍，10支隊伍直接進入12強小組賽，6支隊伍進行資格賽事，取兩名進入12強小組賽，並增加挑戰女子組的邀請賽事。

2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽將為台灣籃球帶來高強度的比賽，使台灣球迷在國內就能欣賞到高水準的3x3籃球賽，也讓台灣球員能有機會與世界列強交流。2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽資格賽及一般組相關報名資訊網址http://www.absolute3x3.com.tw