女足世界杯╱摩根單場5球 美國13:0歷史性勝泰國

2019-06-12 15:37 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



來源：Telemundo Deportes

2019女足世界杯，衛冕軍美國隊11日小組賽首戰，在前鋒摩根（Alex Morgan）單場攻進5球帶領下，以13：0屠殺泰國，創下世界杯單場最多進球紀錄。

女足世界杯史上比分差距最多的比賽，是2007年德國小組賽以11：0血洗阿根廷；而男子世界杯分差最大的會內賽是9分共有3場。

此外，摩根單場打入5球，也追平了前輩阿科爾斯（Michelle Akers）和俄羅斯薩連科（Oleg Salenko）所保持的世界杯單場最多進球紀錄，前者是在1991年8強賽對戰中華台北，後者是在1994年小組賽對喀麥隆。

美國隊的慕薇絲（Samantha Mewis）和拉韋勒（Rose Lavelle）都梅開二度，霍蘭（Lindsey Horan）、拉皮諾（Megan Rapinoe）、皮尤（Mallory Pugh）和勞埃德（Carli Lloyd）各打入一球。

摩根表示：「我們才剛開始踢世界杯，我們想要展示自己的實力，每顆進球都很重要，這是我們一直在努力的工作。」儘管大勝對方，美國女足也展現強者風度，勞埃德賽後上前安慰泰國隊守門員，摩根也把手放在正在擦淚的泰國選手肩膀上。

美國女足長期以來都排名世界第一，近10年來只有2度短暫被德國擠下，在這小組賽前的前38場比賽，他們只有輸掉1場（今年1月友誼賽輸法國）。這場對戰世界排名第34的泰國，美國女足有7名球員有得分紀錄，也創下女子世界杯新紀錄。

同為F組的美國和泰國，是小組賽最後登場的球隊，在8日的開幕戰中，主辦國法國以4：0擊敗南韓。