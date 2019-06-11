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網球／3大天王難撼動 貝克：年輕世代該跳出來

2019-06-11 21:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

納達爾。 路透
納達爾。 路透
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西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在33歲這周拿下第12座法網男單冠軍，前德國傳球球星，同時也是塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）前教頭貝克（Boris Becker），呼籲年輕球員該有所行動，畢竟網球世代出現斷層不是好現象。

網壇3大天王費德勒（Roger Federer）今年8月將滿38歲，錯過生涯第二度跨年度大滿貫的當今球王約克維奇也屆32歲，儘管近年不乏年輕新秀出頭，從德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）、奧地利汀恩（Dominic Thiem），到這兩年竄紅的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），不過仍少有人能越過這三座高牆。

17歲奪下溫網冠軍的貝克表示，「這不是好現象。我們應該去問，28歲以下球員的質量和態度出了什麼問題？我很欽佩納達爾、費德勒和約克維奇，但其他人呢？應該要打出名號了。」

自2006年以來，除了3大天王，其餘能在四大賽奪冠的僅有瓦文卡（Stan Wawrinka）、西里奇（Marin Cilic）、墨瑞（ Andy Murray）和狄波卓（Juan Martin Del Potro），但他們都已邁入而立之年。

「他們總有一天會老，你當然希望能看到他們在巔峰時能傳遞火炬。」貝克對西西帕斯和汀恩充滿期待，期盼年輕世代在跨越心智關卡，「這無關技術、體能，而是心智和態度，造就了輸贏。」

約克維奇納達爾費德勒

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