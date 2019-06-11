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網球／法網亞軍歸國 捷克新星喜收百朵玫瑰

2019-06-11 21:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雖沒高舉法網金盃，拿下亞軍的捷克新星萬卓索娃（Marketa Vondrousova）回到首都布拉格仍受到英雄式的歡迎，禮物之一包括100朵玫瑰花，讓她開心說是生涯第一遭，「我從沒收過百朵玫瑰，我母親節有買過幾朵給嬤嬤，但自己還是第一遭，真是漂亮。」

19歲的萬卓索娃今年法網打出代表作，過程中她共擊退4名種子，以一盤未失之姿晉級決賽，儘管最終以1：6、3：6敗給澳洲巴蒂（Ashleigh Barty），但亞軍成績仍寫個人最佳，本周世界排名也來到生涯最高的第16位。

回鄉舉辦記者會的萬卓索娃笑說，現在心情非常開心，「所有事情、所有壓力都從我肩膀卸下了，比賽已經結束，所以整體來說我很累，但也很享受整次的經驗。」且法網爭冠雖失利，但溫布頓她將排上種子，又是一次生涯初體驗。

萬卓索娃提到，今年賽季的目標就是保持健康，這點目前都一如所想，希望接續賽記也能繼續保持。結束紅土賽季，她也打算讓自己和團隊遠離球場幾天，「我需要幾天完全休息，我會回家兩到三天和家人見面，尤其是我姊姊茱莉亞，我們已經一陣子沒見面了，期待見到她！」

她還強調，休息期間不會碰任何運動，之後才會開始健身，為草地賽季開始準備，不過她的教練赫尼奇（Jan Hernych）早設定好計畫，不會讓19歲的愛徒放鬆太久，赫尼奇說：「我們要在發球再下功夫，這是無庸置疑的。」

法網布拉溫布頓

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