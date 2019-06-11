親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
法網
綜合
路跑

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

運動筆記《跑在雲霧飄渺的太平山》嘉義啤酒馬
健行筆記路線紀錄：【凱達格蘭山】-【七星山主、南峰】淡蘭古道北路 Day1：眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路
NBA賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月11日)今日最佳好球- Klay Thompson (6月11日)

羽球／婕斯盃任大使 王子維喊開心

2019-06-11 15:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

王子維（右）擔任婕斯盃賽會大使。記者曾思儒／攝影
王子維（右）擔任婕斯盃賽會大使。記者曾思儒／攝影
分享
雖因和賽程衝突無法參加今年婕斯盃羽球賽，我國「羽球王子」王子維今天仍以賽會大使身分出席記者會，他笑說：「現在很多人知道婕斯盃，這也是很好的賽事。」

邁入第3屆的婕斯盃，今年喊出「奧視群倫 預見2020」口號，並邀請頂尖陣容來台，包括丹麥傳奇鮑伊、馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強和南韓「男神」李龍大都將來台，地主則由世界排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋領軍，以及倫敦奧運國手許仁豪迎敵，28日將抽籤決定對戰組合，賽事29日和30日在台北和平籃球館舉行。

剛在澳洲公開賽打進4強的王子維，29日就要飛往加拿大參加BWF超級100分的加拿大公開賽，再接BWF超級300分的美國公開賽，今年只能以大使身分與會，目前世界排名32的他提到，今年目標是排名先衝到前16，「這樣壓力也比較小，因為我年初比賽打不好，只要排名有起來，奧運機會就也比較穩。」

他今年有連同全英公開賽和亞錦賽在內，有6站是「一輪遊」，上半年最佳成績就是8強，在BWF超級300分系列的澳洲公開賽終於突破，他笑說「有突破總比沒有好」，且東京奧運積分賽才剛開始，「希望這是好的開始，能繼續維持下去。」

北美連兩站後，他還要回亞洲接連參加印尼、日本、泰國3站比賽，腰傷還沒完全恢復的「羽球王子」說：「希望把症狀況治好，趕快調整好身體狀況。」

羽球王子維許仁豪

相關新聞

網球／謝淑薇打奧運？ 網協：積極聯繫

2019-06-11 15:25

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 13:28

射箭／世界錦標賽 中華男女團雙雙晉級16強

2019-06-11 15:08

足球／台足球員赴葡 趙榮瑞想牽線

2019-06-11 00:21

中華3箭客射破全國 世錦賽列第3種子

2019-06-10 22:16

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

射擊／東奧門票開賣 證件妹：要幫家人搶

2019-06-10 18:50

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

東奧／門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

2019-06-10 16:10

跆拳道／羅馬大獎賽落幕 台灣品勢奪金

2019-06-10 14:30

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

歐國聯盃／賽前展愛心 暖男C羅停隊巴抱癌童

2019-06-10 13:05

足球／內馬爾性侵案疑點多 女模委託律師考慮退出

2019-06-10 12:54

歐國聯盃／新一代漸趨成熟 C羅已有好幫手

2019-06-10 12:02

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50
看更多

熱門文章

NBA／浪花兄弟力挽狂瀾 勇士1分險勝暴龍續命

2019-06-11 11:37

NBA／KD提前傷退 安比德痛斥現場球迷反應

2019-06-11 11:13

NBA／克服KD傷退逆境 勇士20記三分彈逼出G6

2019-06-11 12:02

NBA／KD此役不再上場 韋德：今天的他最讓我敬佩

2019-06-11 10:56

NBA／KD傷阿基里斯腱 總管哽咽：要怪就怪我

2019-06-11 13:33

NBA／KD傷退仍激勵球隊 柯瑞：贏球心情複雜

2019-06-11 12:06

NBA／傷退心繫戰況 杜蘭特發IG恭喜勇士獲勝

2019-06-11 12:52

NBA／格林封阻最後一擊 羅瑞：偉大防守者日常

2019-06-11 15:40

NBA／帕克宣告退役 馬刺三巨頭時代正式落幕

2019-06-11 08:07

NBA／首節猛飆11分 杜蘭特疑似扭傷再度傷退

2019-06-11 09:50

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

NBA／KD受傷林書豪感同身受 暴龍球員展風度

2019-06-11 16:00

NBA／KD第5戰復出救頹勢 柯爾：會讓他登場

2019-06-11 08:28

NBA／勇士G5苦勝 湯普森：要為KD再贏兩場

2019-06-11 13:37

NBA／又見浪花兄弟接管戰局 教頭柯爾不感意外

2019-06-11 12:23

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

NBA／拚冠重要 范弗利特勉為其難戴牙套

2019-06-10 21:39

MLB／王維中飆2K 本季6場出賽防禦率仍是0

2019-06-11 10:03

NBA／帕克無預警退休 透露無需告別巡禮原因

2019-06-11 09:03

NBA／柯瑞挺身飆分 30分場次追平賈霸紀錄

2019-06-11 14:16

MLB／歐提茲歷劫後想回波士頓 紅襪派專機接回

2019-06-11 08:18

NBA／衛冕軍背水一戰 湯普森：傷病問題糟透了

2019-06-11 00:29

MLB／陳偉殷球速歸位 後援2局無失分降防禦率

2019-06-11 10:36

NBA／40年來第6支 勇士總冠軍賽客場續命

2019-06-11 14:58

NBA／談壓力與里拉德有同感 羅瑞：扛生計才是

2019-06-10 17:33

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

NBA／帕克高掛球鞋 波波維奇、柯爾獻上祝福

2019-06-11 09:28

日職／別在六月失速 宋家豪、陳冠宇面臨挑戰

2019-06-11 07:00

NBA／暴龍封王差一勝 球迷仍堅信冠軍在握

2019-06-11 15:05

中職／猿隊簽新洋投 27歲右投葛林姆斯將來台

2019-06-11 16:04

法網／溫網前草地休兵 納達爾：體能不像10年前

2019-06-10 19:57

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

中職／打世界12強賽？球員意願不一

2019-06-11 00:11

MLB／歐提茲槍擊案撼全美 洋基教頭：黑暗世界

2019-06-11 13:21

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

MLB／不是陳偉殷 馬林魚升3A小將頂替先發輪值

2019-06-11 09:06

法網／二度決賽銀恨 汀恩：從天堂掉落地獄

2019-06-10 20:47

NBA／暴龍拚隊史首冠 多倫多全城屏息以待

2019-06-11 09:37

MLB／歐提茲家鄉遇槍擊脫險 神右：鬆了一口氣

2019-06-11 00:15

MLB／柳賢振無緣7連勝 大谷跑回天使致勝分

2019-06-11 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top