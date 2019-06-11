羽球／婕斯盃任大使 王子維喊開心

2019-06-11 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王子維（右）擔任婕斯盃賽會大使。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 雖因和賽程衝突無法參加今年婕斯盃羽球賽，我國「羽球王子」王子維今天仍以賽會大使身分出席記者會，他笑說：「現在很多人知道婕斯盃，這也是很好的賽事。」

邁入第3屆的婕斯盃，今年喊出「奧視群倫 預見2020」口號，並邀請頂尖陣容來台，包括丹麥傳奇鮑伊、馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強和南韓「男神」李龍大都將來台，地主則由世界排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋領軍，以及倫敦奧運國手許仁豪迎敵，28日將抽籤決定對戰組合，賽事29日和30日在台北和平籃球館舉行。

剛在澳洲公開賽打進4強的王子維，29日就要飛往加拿大參加BWF超級100分的加拿大公開賽，再接BWF超級300分的美國公開賽，今年只能以大使身分與會，目前世界排名32的他提到，今年目標是排名先衝到前16，「這樣壓力也比較小，因為我年初比賽打不好，只要排名有起來，奧運機會就也比較穩。」

他今年有連同全英公開賽和亞錦賽在內，有6站是「一輪遊」，上半年最佳成績就是8強，在BWF超級300分系列的澳洲公開賽終於突破，他笑說「有突破總比沒有好」，且東京奧運積分賽才剛開始，「希望這是好的開始，能繼續維持下去。」

北美連兩站後，他還要回亞洲接連參加印尼、日本、泰國3站比賽，腰傷還沒完全恢復的「羽球王子」說：「希望把症狀況治好，趕快調整好身體狀況。」