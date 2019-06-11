網球／謝淑薇打奧運？ 網協：積極聯繫

2019-06-11 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



謝淑薇表態想打奧運，中華網協秘書長劉中興表示，會盡快和她的團隊聯繫。 歐新社 分享 facebook

我國網球「一姊」謝淑薇日前在個人粉絲團表態，樂意參加東京奧運，中華網協秘書長劉中興表示，會盡快和謝淑薇團隊聯繫，擔任選手和體育署、中華奧會之間的溝通橋樑。

謝淑薇3年前里約奧運時和中華代表團領隊蔡賜爵意見分歧，不但退出奧運還表示「永不再接受國家隊徵召」，包括去年雅加達亞運、本周登場的聯邦盃都沒參賽，但本月4日她在粉絲團用英文表示樂意參加東京奧運，再度引發話題。

6日剛從巴黎返台的劉中興表示，根據世界網球總會規定，想參加奧運除了世界排名，選手在奧運前兩年必須參加兩次聯邦盃，「規定就在那，職業選手也都知道這規則。」

中華隊8日已啟程塔吉克首都杜尚貝，參加12日到15日的聯邦盃亞大區二級賽事，團隊由翁宜寧擔任總教練，選手分別是「小鋼炮」梁恩碩、李亞軒和許絜瑜，以及女雙世界排名排15和21名的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴。

由於謝淑薇近幾年都未參加聯邦盃，今年再缺席，勢必無法達成奧運前參賽兩次的規定，不過劉中興表示，若謝淑薇仍有奧運參賽意願，協會也會和世界網球總會溝通解釋，希望有最圓滿的結果。

劉中興也提到，體育署的東京奧運優秀潛能計畫已經啟動，協會會主動聯絡謝淑薇團隊，希望團隊能有代表和體育署、中華奧會碰面開會，打造順暢的溝通管道。