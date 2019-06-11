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足球／土耳其球隊入境冰島疑遭辱 球迷肉搜找元凶

2019-06-11 23:32中央社 安卡拉10日專電

土耳其國家足球隊昨晚入境冰島時遭「特殊護照查驗」而被滯留3小時。通關後，又有喬裝記者的男子持馬桶刷假裝麥克風加入堵訪行列。球迷大為光火並已展開肉搜。

「土耳其人要冰島給個交代」（#TurksAreComingForIceland）的主題標籤現在成為土耳其社群網站上一個熱門話題，土耳其當局也已就此事向冰島發出外交照會。

土耳其代表隊11日將在歐洲國家盃（Euro 2020 ）資格賽迎戰冰島。土耳其媒體引述中場伊爾馬茲（Burak Yilmaz）的說法表示，昨晚入境冰島基夫拉維克（Keflavik）的萊夫艾利克森航廈（Leifur ErikssonAir Terminal）時，在護照查驗處遭滯留逾3小時，安全人員並對球員行李反覆嚴格檢查。

球隊隊長貝洛佐格魯（Emre Belozoglu）通關後被媒體堵訪時，一名年輕男子混進媒體行列，他持小馬桶刷當麥克風，假裝對貝洛佐格魯收音，但疑似是在拍照。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye） 報導，許多推特用戶認為此舉帶有種族歧視意涵。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天發推文說：「不管從外交慣例或人道的角度來看，我國國家隊在冰島機場所受待遇都令人無法接受。我國國民無需懷疑，我將會採取必要行動。」

國營的土耳其廣播電視公司（TRT）中文網報導，搭乘私人飛機抵冰島的土耳其隊員在機場未被允許入境。行李遭逐一檢查後，球員等待數個小時才獲准通關。

冰島媒體Mbl引述當局說法指出，土耳其國家足球隊之所以遭到滯留，原因在於他們從土耳其康雅（Konya）一個「未獲批准」的機場起飛。土耳其隊8日在康雅舉行的歐國盃資格賽以2比0爆冷擊敗法國。

土耳其球迷除對冰島當局大為光火，也已對「馬桶刷男」展開肉搜。冰島新聞平台Visir記者格雷塔松（Benedikt Gretarsson）遭誤認是這名男子，他的推特帳號已被留言灌爆。格雷塔松推文說：「收到大約2萬筆來自土耳其的威脅性留言／仇恨言論。」

冰島足球協會（Iceland Football Association）臉書帳號據報也被憤怒的土耳其球迷灌爆。協會認為此事「頗不尋常」，將於稍晚發聲明表達立場。

不過土耳其球迷進行的網路肉搜，目前仍然沒有下文。

土耳其代表隊11日將在雷克雅維克勞加德體育場（Laugardalsvollur Stadium）舉行的歐國盃H組賽事迎戰冰島代表隊。

歐國盃歐洲國家盃國民

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