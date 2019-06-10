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中華3箭客射破全國 世錦賽列第3種子

2019-06-10 22:16中央社 台北10日電

由湯智鈞、魏均珩與鄧宇成聯手的中華男子反曲弓代表隊，今天在2019世界射箭錦標賽個人資格賽，以2034分締造全國新猷，也以大會第3種子之姿，提前晉級男團16強。

2019世界射箭錦標賽今天在荷蘭點燃戰火，這也是2020東京奧運射箭項目的資格賽，只要團體賽（男、女）晉級8強，就可取得3張滿額奧運入場券。

今天登場的個人資格賽，狀況火燙的湯智鈞飆出全隊最高的688分，名列第7，只差2分就追平隊友魏均珩所保持的690分、奧運70公尺雙局全國紀錄，而鄧宇成則以676分名列22、魏均珩670分排名36。

經3人成績加總後，中華男團總分達2034分，打破台灣奧運局團體2027分的全國紀錄，這成績在55個參賽國中名列第3，中華隊也提前晉級男團16強。

上屆世錦賽改制團體取24隊晉級，不過前8種子可直接晉級16強，而9至24名則要先進行一輪淘汰賽，意味中華隊男團只要闖過頭關，就能取得滿額奧運門票。

中華反曲弓男子隊教練劉展明表示，依照他的推測，中華隊在男團16強預計將遭遇法國，他強調：「這場比賽3名隊員的成績都比上一站更好，我們要晉級8強應該不難，但是我們的目標還是擺在前4，這樣才能保持全隊的競爭力。」

劉展明也說，今天隊員整體的表現還算滿意，可惜的是每個人都有一趟成績掉下來，如果沒有這些小狀況，成績應該會更好。

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