法網／二度決賽銀恨 汀恩：從天堂掉落地獄

2019-06-10 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



前一天才歷經五盤鏖戰拍退塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），連兩年叩關法網決賽，但不到24小時再度與金盃擦肩，天堂地獄一線之間，汀恩坦言，這就是網球運動的殘酷現實面。

連兩年決賽和納達爾（ Rafael Nadal）碰頭，汀恩沒能跨越「紅土之王」障礙，四盤飲恨，與前一天擊敗約帥的喜悅相比，「我覺得像是從天堂掉落地獄。你得擊敗七名頂尖好手才能奪冠，還得拍退擁有超過15座大賽冠軍傳奇球星的考驗，若不是在百分百狀態，基本上是不可能的事。」

汀恩四強賽擊敗其中一個傳奇名將約克維奇，連贏六場晉級決賽，但他不否認，決賽吞敗後情緒跌入谷底，「在尋求網球生涯最大的美夢路上，我失敗了。但這也是網球最獨特也最殘酷的地方。」

沒能奪下生涯首座大賽冠軍，但對25歲的汀恩而言，本季的他已打下生涯年，世界排名第四平生涯新高，印地安泉網賽捧回生涯首座千分名人賽金盃，並在巴塞隆納網賽擊敗納達爾封王。

「的確，這是我最棒的一年，拿下兩座冠軍，且再度在此地闖決賽。」即便法網決賽含恨告負，但連兩年法網決賽也看到自己的進步，「我比去年又更靠近勝利一步，尤其是前兩盤，我相信我在對的路上。即使今天失敗了，但我的夢想還是贏大賽冠軍，我明年會再來。」