親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

阿帕契飛官今天下午遭雷擊？ 國軍出面說話了

韓國瑜國6東延花蓮 杜紫宸：若開發台灣死定了

運動筆記痛苦都是想像的 - 2019長野馬 (BQ 3:02:37 )【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！
健行筆記北一段 魅力饗宴 - 梅雨攪局 馬比杉山前撤退記去不了聖母峰沒關係，先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」！
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

法網／二度決賽銀恨 汀恩：從天堂掉落地獄

2019-06-10 20:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

前一天才歷經五盤鏖戰拍退塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），連兩年叩關法網決賽，但不到24小時再度與金盃擦肩，天堂地獄一線之間，汀恩坦言，這就是網球運動的殘酷現實面。

連兩年決賽和納達爾（ Rafael Nadal）碰頭，汀恩沒能跨越「紅土之王」障礙，四盤飲恨，與前一天擊敗約帥的喜悅相比，「我覺得像是從天堂掉落地獄。你得擊敗七名頂尖好手才能奪冠，還得拍退擁有超過15座大賽冠軍傳奇球星的考驗，若不是在百分百狀態，基本上是不可能的事。」

汀恩四強賽擊敗其中一個傳奇名將約克維奇，連贏六場晉級決賽，但他不否認，決賽吞敗後情緒跌入谷底，「在尋求網球生涯最大的美夢路上，我失敗了。但這也是網球最獨特也最殘酷的地方。」

沒能奪下生涯首座大賽冠軍，但對25歲的汀恩而言，本季的他已打下生涯年，世界排名第四平生涯新高，印地安泉網賽捧回生涯首座千分名人賽金盃，並在巴塞隆納網賽擊敗納達爾封王。

「的確，這是我最棒的一年，拿下兩座冠軍，且再度在此地闖決賽。」即便法網決賽含恨告負，但連兩年法網決賽也看到自己的進步，「我比去年又更靠近勝利一步，尤其是前兩盤，我相信我在對的路上。即使今天失敗了，但我的夢想還是贏大賽冠軍，我明年會再來。」

法網納達爾約克維奇
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

歐國聯盃／賽前展愛心 暖男C羅停隊巴抱癌童

2019-06-10 13:05

射擊／東奧門票開賣 證件妹：要幫家人搶

2019-06-10 18:50

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

法網／溫網前草地休兵 納達爾：體能不再像10年前

2019-06-10 19:57

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

東奧／門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

2019-06-10 16:10

跆拳道／羅馬大獎賽落幕 台灣品勢奪金

2019-06-10 14:30

足球／內馬爾性侵案疑點多 女模委託律師考慮退出

2019-06-10 12:54

歐國聯盃／新一代漸趨成熟 C羅已有好幫手

2019-06-10 12:02

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50

PGA╱美國公開賽將開打 伍茲、史皮斯同組出發

2019-06-10 00:08

健走／兩年半的意志力挑戰 19人征服1111公里環島

2019-06-09 16:25

香港桌球賽／鄭怡靜、林昀儒 合拍2連冠

2019-06-09 00:42
看更多

熱門文章

NBA／先發5人不斷變陣 勇士創季後賽紀錄

2019-06-10 12:55

NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27

NBA／KD回歸成疑 隊友：身體不允許就別犧牲

2019-06-10 12:36

日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00

NBA／不管KD恢復幾成 柯瑞：他都有影響力

2019-06-10 11:07

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

NBA／就怕雷納德離開 總管願給超級巨星待遇

2019-06-10 17:38

NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

NBA／KD若回歸助隊奪冠 湯普森：將是美妙故事

2019-06-10 18:01

法網／納達爾拍退汀恩 12度男單稱王

2019-06-10 00:23

NBA╱伊巴卡有慘痛經驗 奪第四勝前不敢大意

2019-06-10 00:11

NBA／資料科學家統計 勇士逆轉奪冠機會僅6%

2019-06-10 12:10

NBA／改變退休念頭 伊古達拉：下季還會在這

2019-06-10 10:16

NBA／暴龍沉著拚隊史首冠 雷納德：我們很專注

2019-06-10 11:39

NBA／暴龍迷喊「再一勝」 教頭不敢鬆懈

2019-06-10 00:26

NBA／邁向生涯最後一季 卡特：不希望變告別巡演

2019-06-10 11:25

NBA／勇士拚大逆轉 柯瑞：先贏一場再擔心其他

2019-06-10 16:21

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

NBA／角色球員進攻不給力 勇士被逼懸崖邊

2019-06-10 17:17

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

法網／距費爸只差兩冠 納達爾：是動力但不癡迷

2019-06-10 09:13

NBA／「小綠屋」首波受邀名單 威廉森為首9人入列

2019-06-10 14:45

法網／納達爾成功衛冕 賽後致詞大讚對手

2019-06-10 06:17

NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13

中職／林智勝連兩戰救兄弟 張志豪再見安屠猿

2019-06-09 21:28

中職／連2天「說再見」 兄弟馴猿保爭冠希望

2019-06-10 00:16

MLB／1局11球 王維中持續完美中繼

2019-06-10 00:20

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

NBA／暑假苦練獲庫班認證 唐西奇：很快就有6塊肌

2019-06-10 16:05

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

法網／曾是網球逃兵 芭蒂封后排名將躍升第二

2019-06-10 00:30

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50

中職／初登板vs.第300場先發 游霆崴強壓潘威倫

2019-06-10 00:13

MiLB／林子偉3A復健賽敲雙安 首打席就長打

2019-06-10 09:08

MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top