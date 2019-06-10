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射擊／東奧門票開賣 證件妹：要幫家人搶

2019-06-10 18:50聯合報 記者曾思儒╱即時報導

田家榛（左）和吳佳穎已取得東奧參賽權。記者曾思儒／攝影
田家榛（左）和吳佳穎已取得東奧參賽權。記者曾思儒／攝影
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射擊女將田家榛和吳佳穎，去年和今年初分別射下東京奧運門票，今天兩人受邀出席JTB台灣和中華奧會共同舉行的東奧門票販售記者會，吳佳穎已經磨刀霍霍，她笑說：「票好像有點不太夠，希望大家都能搶到，我也要幫家人搶！」

JTB台灣和中華奧會、國際奧會和東京奧運組織委員會4月已完成四方簽約，成為全台售票代理商，但今天公告的配票張數，台灣僅有3159張，6月26日下午開始登記抽選，且射擊因賽是內容還在調整，要等東京奧運官方確認後才會開放售票。

成為中華代表團第一位拿到奧運資格的田家榛透露，本來不知道各國還有配票，不過哥哥和姊姊早就計畫到東京為他加油，至於去年初出生的寶貝女兒是否也會到東京感受射擊場張力？田家榛大笑說：「她在肚子裡就體驗過了！」

兩名女將都已征戰國際賽多年，35歲的田家榛2012年倫敦奧運就餐與體壇最大盛事，吳佳穎則是2011年深圳世大運以清秀仙氣的證件照爆紅，多了「證件妹」外號，不過兩人對「到日本參賽」卻有些陌生，吳佳穎只有2017年亞洲盃曾造訪，當時田家榛因懷有身孕缺席，到日本比賽次數還是零。

吳佳穎強調，雖到日本旅遊多次，「但比賽的感覺完全不一樣，不過日本是很友善的國家，非常期待。」

兩人今年主戰場都放在8月巴西里約舉行的世界盃，以及年底在卡達的亞錦賽，以賽代訓為明年大賽積極準備。

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