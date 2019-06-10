東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



JTB台灣今天舉辦東京奧運門票記者會。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

東京奧運明年7月24日開幕，但台灣民眾想親自參與4年一度的體壇盛會難度不小，中華奧會今天和JTB台灣共同舉辦東京奧運門票記者會，台灣整體配票僅有3159張，其中開幕式僅57張、閉幕式40張，獲得最多配額的是羽球的496張。

東京奧運售票網站4月已正式上線，第一波抽籤購票僅開放日本居民登記ID抽票，其餘地區的民眾透過各國特定的授權售票代理商（authorized ticket reseller，ATR）購票；JTB台灣和中華奧會、國際奧會和東京奧運組織委員會4月已完成四方簽約，成為全台售票代理商。

JTB台灣今天公告，台灣獲得配票張數3159張，除開、閉幕式外還有16種運動，想看美國「夢幻隊」只有228張票、網球108張、射箭210張，羽球占最大宗的496張，但想看舉重「女神」郭婞淳僅有50張名額，競技體操更只分配到16張，其餘9種運動合計則是1954張。

JTB台灣宣布，台灣配票分成兩種方式，本月26日下午2點到7月26下午2點可上JTB台灣東奧商品專頁登記票券抽選，結果8月26日公布，票數約有1700張，另有1400張以套裝方式販售，7月1日開賣，套票是不進行抽選、售完為止。

票券價格部分，最高票價是開幕式A席，約8萬7千台幣，最低票價是馬拉松C席的860元，正式價格要等日本承認後另行公布。

中華代表團目前有3名選手取得東奧資格，分別是兩名射擊女將田家榛和吳佳穎，以及標槍「黃金右臂」鄭兆村。不過就算購買到東奧門票，也不代表可以看到中華健兒英姿，JTB台灣表示，由於相關賽程尚未公告，民眾購票只能先參考競賽種類和項目。

東京組委會2020年春天預計還會全球公開售票，將剩餘的賽事門票或是預定卻未付款的票券，以跟和日本當地相同的價格販售，東京都內也將設置售票處。