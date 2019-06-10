東奧／門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

2019-06-10 16:10 中央社 台北10日電



東奧賽事門票在台也提前開賣，售票代理商JTB台灣今天召開記者會，宣布全台共配額3159張門票，其中開幕式A席門票一張就要價約新台幣9萬元。 美聯社 分享 facebook

東京奧運將在明年7月24日開幕，賽事門票在台也提前開賣，售票代理商JTB台灣今天召開記者會，宣布全台共配額3159張門票，其中開幕式A席門票一張就要價約新台幣9萬元。

2020東京奧運將歷時17天，預計共有33種競賽項目，而這次在台販售的賽事票券，僅16種運動。JTB台灣也宣布，東奧門票將於6月26日下午2時線上開賣，直至7月26日下午2時截止。

其中肩負奪金希望的世界球后戴資穎，預計將引發球迷搶票熱潮，羽球賽事台灣配額總計496張門票，也是所有銷售門票當中，配額總數最多的運動項目。

此外奧運會的重頭戲開幕式，台灣配額僅有57張門票、閉幕也僅有40張，JTB台灣表示，即便票券在台販售，但都依照東京奧運籌備會的規範定價，礙於匯率，實際票價仍有可能微調，目前最貴門票是開幕式A席，單張票價高達約9萬元；至於馬拉松C席的門票最便宜，一張僅要880元左右。

JTB台灣強調，為了鼓勵台灣民眾進場觀賽，因此這次販售的門票，整體多以價格較親民的C、D席居多。

門票販售公司指出，奧運門票採記名制，因此一旦購買後，不得取消與轉賣，且進場觀賽時大會有權要求民眾出示身分證明文件。

此外日本也是台灣民眾最喜歡旅遊的地點之一，JTB台灣與東南旅行社合作，將於7月1日推出套裝行程，讓民眾可「一指」搞定門票和住宿，讓大家一邊暢遊東瀛，還能順便看比賽，近距離幫中華隊選手加油打氣。