歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



葡萄牙奪首屆歐國聯冠軍，球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）也獲選為決賽階段的最佳射手。 美聯社 分享 facebook

首屆歐洲國家聯賽決賽在葡萄牙開踢，葡萄牙在第60分鐘靠著古德斯（Goncalo Guedes）起腳射門成功破網，率隊以1：0險勝荷蘭，奪下冠軍，而葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）也獲選為決賽階段的最佳射手。

葡萄牙在四強準決賽面對瑞士，靠著羅納度上演「帽子戲法」帶領下，以3：1擊敗對手，挺進冠軍賽，而荷蘭同樣以3：1擊敗英格蘭，搶下冠軍賽門票。

在主場迎戰荷蘭的葡萄牙，此役控球率百分之43雖不及荷蘭的百分之57，不過他們整場比賽頻頻展開進攻，全場18次射門，多了對手14次，其中射正數也以7：1優於對手，還獲得10次角球機會，最終就以一球之差氣走荷蘭，抱回首屆歐國聯冠軍。

而在四強準決賽踢進三球的羅納度也獲得決賽階段最佳射手奬，談到球隊接連過了瑞士及荷蘭兩關奪冠，羅納度說：「對戰瑞士和荷蘭都很困難，但我們表現得很好，攻守都做得很好，葡萄牙贏得了歐洲盃、歐國聯，帶給我們很帶的信心，而球迷的支持是最重要的，因為我們可以感受到他們的能量。」

羅納度繼續說：「2016年我們贏得了歐洲盃，今天是歐國聯，相信在未來，我們國家隊還有潛力贏得更多獎盃，雖然這是一支新球隊、有年輕球員加入，但我相信球隊會逐漸成熟起來，未來會獲得更多勝利。」

另一場季軍戰，英格蘭與瑞士大戰到PK賽才分出勝負，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）不僅成功將球擋下，自己也幫助球隊進球，PK賽前五點雙方都成功破網，英格蘭在第六點靠著迪亞（Eric Dier）踢進最後一球，幫助英格蘭在PK大戰中以6：5險勝，拿下季軍。