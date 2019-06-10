歐國聯盃／新一代漸趨成熟 C羅已有好幫手

2019-06-10 12:02 台灣醒報 台北報導



葡萄牙終於等到一票年輕新星成熟，在C羅帶領下，成功奪下隊史第二座冠軍。 美聯社 分享 facebook

足壇「血紅軍團」葡萄牙拿下隊史第二座洲際等級冠軍，將迎來後C羅時代的眾星閃爍！首屆歐國聯賽決賽於10日凌晨開踢，由球王C羅領軍的葡萄牙靠著新一代好手漸漸成熟，最終以1:0擊敗近年來一直想重返榮耀的「鬱金香軍團」荷蘭。這也是葡萄牙繼2016年奪下歐國盃冠軍後再捧杯，老大哥C羅得以一己之力扛著葡萄牙的時代可望告終。

葡萄牙睽違三年再捧杯

根據《ESPN》報導，由歐足聯首創的歐國聯賽於10日迎來決賽，將由2支年輕世代漸漸接班的葡萄牙與荷蘭強碰。新生代葡軍擁有著B席、內維斯及格德斯等創意型攻擊手，大打華麗的進攻，反觀荷蘭是靠著本季歐洲足壇譽為最強雙後衛的范戴克與德利赫特，拉出堅強的防線，2強碰撞彷彿是矛與盾的對決。

在荷蘭擋下葡軍一波接著一波攻勢時，葡軍於第60分鐘靠著老大哥C羅精妙的跑位拉開防守球員注意力，B席傳出精準助攻給格德斯，後者在大禁區邊緣勁射破門，打進全場唯一的進球，最終成為致勝球，讓葡萄牙睽違3年，再奪下洲際級賽事冠軍。

小老弟已能替C羅分憂

《衛報》認為，葡萄牙奪冠之路的表現足以說服足壇：葡軍新星們已堪擔大任，從去年開始的小組賽中，老大哥C羅一場都沒踢，光靠著B席與若塔等人率領的青年葡萄牙就展現出統治等級的表現，可說是告別C羅一人苦撐的時代，正如C羅所說的：「葡萄牙有能力開始想著各項冠軍了！」

比起同為青春風暴的荷蘭，葡萄牙在關鍵賽事仍得靠老牌球星，荷蘭陣中已無打進2010年世界盃決賽的老派三人組「小飛俠」羅本、范佩西及「獵人」亨特拉爾，但反觀葡萄牙仍有不老傳奇、C羅。

C羅在關鍵的淘汰賽歸隊，日前於四強賽對決瑞士，單人狂轟3球，進球難度一顆比一顆更高，而本役他雖然未能進球，但卻透過跑位與拉扯，做到數據上無法顯示的貢獻，這也說明C羅明白，他能慢慢把重任分給小老弟們，畢竟在後C羅時代的葡萄牙需要靠著眾志成城，才能力抗如法國、德國及西班牙等當今足壇強權。

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