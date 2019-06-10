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跆拳道／羅馬大獎賽落幕 台灣品勢奪金

2019-06-10 14:30中央社 羅馬10日專電

台灣代表隊參加2019羅馬跆拳道大獎賽，駐義代表李新穎（前排左4）帶90歲高齡夫...
台灣代表隊參加2019羅馬跆拳道大獎賽，駐義代表李新穎（前排左4）帶90歲高齡夫親（前排右2）到場替選手們打氣。 （駐義代表處提供）中央社
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2019羅馬跆拳道大獎賽昨天落幕，台灣隊選手林禹翰在賽事首日拿下「品勢」男單項目金牌，駐義代表李新穎特別偕90歲高齡父親到場替台灣隊打氣。

今年羅馬跆拳道大獎賽（Roma Grand Prix）7到9日在羅馬奧林匹克體育場（Il Foro Italico）舉行，共有來自60個國家的256名選手參加，台灣派出9名選手參與盛事。

原本大獎賽主要是「對打」比賽，今年新增「品勢」項目，台灣隊參加男子個人組、男女混合雙人組，最後在男子單人組奪得金牌好成績。

對打賽部分，亞運金牌選手蘇柏亞打入女子八強賽，可惜最後在驟死賽（指延長比賽時先突破者獲勝）落敗，台灣未能在對打賽奪牌。

李新穎特別帶著高齡父親到場觀賽，一起替台灣代表隊加油打氣。羅馬唯一台灣餐廳「京華周老爹」也專程送去愛心便當和粽子，讓在端午節出國比賽的台灣隊，能夠一解鄉愁。

台灣隊在對打比賽部分，由陳維新、廖家興兩位教練率隊，共有黃鈺仁、李孟恩、羅嘉翔、蘇柏亞、馬婷霞、洪幼婷等6位選手參加。在品勢比賽部分，則由韓籍教練李珍鎬、台灣教練黃珮昀率隊，共有林禹翰、蘇佳恩、陳柏凱3位選手參加。

今年羅馬大獎賽以「創造歷史」為口號，其中一大亮點是昨天在羅馬競技場舉行的頒贈獎牌儀式。這是羅馬競技場首度舉辦現代運動的頒獎儀式，南韓的跆拳道展示團體（World Taekwondo Demonstration Team）並在競技場內小秀了一段身手。

品勢（poomsae）是根據跆拳道的基本招數與攻防動作編成的套路，動作的技術性、協調平衡、氣勢，都是評分的依據。

跆拳道蘇柏亞黃鈺仁
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