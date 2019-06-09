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健走／兩年半的意志力挑戰 19人征服1111公里環島

2019-06-09 16:25聯合報 記者林宋以情╱即時報導

三年前適逢希望基金會成立 30 周年，為協助希望有生之年能完成徒步環島的朋友圓夢，特別舉辦希望 30 感恩健走，2016年11月19日從第一站淡水聖約翰科技大學校出發，耗時近兩年又7個月時間，共計4000人次參與響應，9日19位勇腳們正中午步入聖約翰科技大學校口，完成46站、1111公里健走環島。

希望基金會在紀政帶領下，從2002年開始在國內推廣健走、提倡每日一萬步．健康有保固、帶動日行萬步運動風氣。希望環島計畫原本設定以4、5 年期間，利用假日，分段分站完成環島，最後以不到兩年 7 個月的時間完成。

第一站從聖約翰科技大學出發，途經石門十八王公，終點是金山法鼓山，距離正好30公 里。2017 年從法鼓山沿台灣東部，分12站走到花蓮玉里；2018年則完成22站，從花蓮玉里往南走到鵝鑾鼻公園後，再沿西部北上到彰化二水；今年再從二水一路北上，6月8 日的第45 站走抵捷運紅樹林站。 6月9日的46站，也就是最終站從捷運紅樹林站走到兩年半前的起走點聖約翰科技大學。

這 19 位全勤完成者，由「飛躍羚羊」化身「健走羚羊」的健康公益大使紀政，先後為他們 頒贈完成證書，以及繡有個人姓名的健走環島紀念 T 恤。

其中一位，是大家熟悉的知名物理治療師簡文仁，他也是亞洲物理治療聯盟前理事長，他說，「兩年多來，每一位勇腳面對著日曬雨淋、 颳風下雨、肌肉痠痛、上下坡及水泡的種種考驗一一克服，絕對值得為自己感到驕傲，同時也寫下人生一段美麗又勇敢的篇章。 」

19人征服1111公里健走環島。記者林宋以情／攝影
19人征服1111公里健走環島。記者林宋以情／攝影
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19人征服1111公里健走環島。記者林宋以情／攝影
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壯觀的環島隊伍。圖／希望基金會提供
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壯觀的環島隊伍。圖／希望基金會提供
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