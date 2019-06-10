美國公開賽╱周四開打 伍茲、史佩斯同組出發

2019-06-10 00:08 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



美國公開賽周四開打，老虎伍茲（右）前2輪和史佩斯（左）同組出發。 法新社 分享 facebook

高球年度第3場大滿貫賽、美國公開賽周四將在圓石灘球場（Pebble Beach）開打，老虎伍茲（Tiger Woods）前2輪和史佩斯（Jordan Spieth）和羅斯（Justin Rose）同組出發。

而2屆衛冕冠軍凱普卡（Brooks Koepka）與莫里納瑞（Francesco Molinari）和挪威籍選手霍夫蘭（Viktor Hovland）同組，霍夫蘭去年也在這個場地拿下美國業餘錦標賽冠軍。

前年攻克艾林山丘（Erin Hills），去年征服辛納科克山（Shinnecock Hills），凱普卡這次要在圓石灘球場挑戰紀錄，成為自903-05年蘇格蘭選手安德森後（Willie Anderson）後，史上第2位美國公開賽3連霸得主。

其它值得關注的組別有16年冠軍強森（Dustin Johnson），他和麥克道維爾（Graeme McDowell）及米克森（Phil Mickelson）同組，米克森生涯全滿貫獨缺美國公開賽，他在這項賽事已拿下空前的6座亞軍。

今年是美國公開賽第6次在圓石灘球場舉辦，上一次在這裡舉行是2012年，當年冠軍是麥克道維爾，再前一次是2000年，伍茲當時以15桿的巨大差距奪冠，創下賽事記錄。

從4月贏下美國名人賽後，伍茲接著直接挑戰PGA錦標賽慘遭淘汰，他上周在國殤紀念賽並列第9。