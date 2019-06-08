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NBA／追「星」逾20年 死忠球迷臂刺莫寧肖像

2019-06-08 16:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

哲維收集的莫寧球衣。圖／哲維提供
哲維收集的莫寧球衣。圖／哲維提供
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「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）在前天晚間抵台後展開訪台行程，儘管已經退役多時，但仍有不少死忠球迷到場追「星」，其中目前在社福單位擔任顧問且是台北獵人美式足球隊成員之一的哲維，就帶著老婆與小孩到場「見老友」，甚至向莫寧展示他右手臂上的刺青肖像。

20多年前在多倫多唸書時就因為欣賞莫寧在場上打死不退的拚戰精神，而成為他死忠球迷的哲維，除了當年不時會到場支持偶像外，這次莫寧來到台灣他更是從接機到前兩天的公開行程都全程參與。

而在今天的國泰NBA3X活動中，哲維除了帶著老婆和小孩穿著莫寧球衣到場支持外，更趁機向偶像展示他右手臂上的莫寧肖像刺青，他說：「今天感覺就像是來看老朋友的，畢竟他來到了我的家鄉，我也想讓他看看我對他的支持，真的很令人開心。」

哲維指出，雖然近年來自己觀看美式足球賽事的時間比籃球更多，但莫寧卻是影響他人生最多的運動員，「我特別喜歡那種天賦並不是最佳，但靠著後天的努力走向成功的人，尤其他還克服了身體的問題回到球場，這讓我即使阿基里斯腱斷了兩次，現在還堅持當一名美式足球員，完全都是受到他不放棄的精神影響。」

從過去單身時一人追星，哲維現在還帶著老婆與小孩一同來支持莫寧，他說：「以前老婆雖然知道我手臂上刺的是莫寧，但並未見過他或是了解他，雖然我的過去他們沒有參與到，這一次就帶著他們來看看我的偶像，而我也希望小孩未來能夠學習莫寧的精神。」

哲維向莫寧展示他手臂上的刺青肖像。記者劉肇育／攝影
哲維向莫寧展示他手臂上的刺青肖像。記者劉肇育／攝影
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從多倫多到台灣，哲維一路支持偶像莫寧。圖／哲維提供
從多倫多到台灣，哲維一路支持偶像莫寧。圖／哲維提供
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這次莫寧訪台哲維帶著老婆與小孩一同追星。圖／哲維提供
這次莫寧訪台哲維帶著老婆與小孩一同追星。圖／哲維提供
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